Черный налет на колесных дисках: чем опасен и как бороться

В процессе эксплуатации автомобиля на колесных дисках образуется характерный черный или желтоватый налет. Многие до сих пор спорят о его составляющих, а также о потенциальном вреде от такого загрязнения. Так что же это все-таки за налет и нужно ли очищать от него колеса как можно скорее?

Те, кто полагает, что на колесах в процессе эксплуатации оседают частички истирающейся резины или просто грязь с дороги, ошибаются. Речь идет в первую очередь о продуктах износа тормозных колодок.

При этом часть водителей попросту игнорирует такого рода загрязнения, надеясь на то, что почернение уйдет при первой мойке автомобиля. Другие регулярно оттирают такой налет спецсредствами, считая, что он может нанести вред автомобилю (например, спровоцировать коррозию металлических элементов), и даже здоровью.

Последнее предубеждение, кстати, возникло не на пустом месте. Дело в том, что во времена СССР в состав реализуемых в нашей стране тормозных колодок активно включали асбест - собирательное название ряда тонковолокнистых минералов из класса силикатов, состоящих из тончайших гибких волокон. Асбест, кстати, идеально подходит для работы в составе колодок, поскольку слабо подвержен механическому воздействию и не плавится, а его прочность при растяжении вдоль волокон превышает показатели стали.

Но в 80-х годах прошлого века асбест был объявлен канцерогеном, и страны Западной Европы первыми наложили на его применение в составе тормозных колодок табу, что произошло в 1999 году и оговаривается в правилах № 13, 78 и 90 ЕЭК ООН.

Эти правила соблюдает и Россия. Сегодня российские автопроизводители используют лишь безасбестовые колодкитормозные накладки, а варианты на основе асбеста применяют в основном при создании деталей для железнодорожных составов, некоторых марок грузовых автомобилей, вездеходов и прочей специализированной техники.

Таким образом, мы разобрались с тем, что черный налет на колесных дисках современных легковушек вреда для здоровья не несет. В большинстве случаев мы имеем дело с так называемыми органическими (в них используется от 10% до 30% металла) и полуметаллическими (от 30% до 65% металла) колодками.

Помимо металла в качестве матрицы используются различные синтетические и растительные волокна - арамидные, полиакрилонитрильные элементы, а также смолы, резина, графит, сера, карбон и кевлар. Иными словами, современная тормозная колодка изготавливается из сложносоставного композита. Исключение - спортивные модели, колодки и тормозные диски которых, как правило, изготавливают из керамики, и эти компоненты достаточно дорогие, так что не каждый автовладелец может позволить себе их приобрести.

Так что у большинства современных автомобилей черный налет - это загрязнение "магнетитом" - сложным оксидом железа, который образуется при высокой температуре в процессе соприкосновения колодок, покрытых тонким слоем ржавчины с тормозными дисками. Такое почернение, особенно если оно застарелое, во-первых, неэстетичное, и что не менее неприятно, оно представляет потенциальную опасность для автомобиля. Дело в том, что образовавшийся на дисках налет сам собирает загрязнения - мелкий мусор, песок, реагенты с дорог - все это может попасть в микротрещины дисков и на прилегающие элементы кузова и запустить процесс коррозии.

Проблема состоит в том, что застарелые загрязнения крайне сложно устранить на обычной мойке даже с использованием спецсредств типа аэрозолей для чистки дисков. Многие автомобилисты, впрочем, успешно используют для удаления с дисков черного налета уайтспирит и уксус, разведенный в горячей воде. А некоторые знатоки применяют для этих средств и вовсе обычное подсолнечное масло, которое, кстати, неплохо справляется не только с черным налетом, но и с пятнами битума.

Однако такие средства подойдут в основном для не сильно загрязненных колес.

Очистители посильнее, типа средства для мытья унитазов, бензина и ацетона справляются с налетом эффективнее, но воздействуют очень грубо. К примеру, существует риск повредить лак на колесах. И уж точно такие химикаты не следует использовать для очистки полированных сплавов. Здесь подойдут специализированные некислотные растворы, которые можно приобрести в специализированных автомагазинах.

Таким образом, чтобы не запускать ситуацию, провоцируя трудно устранимые загрязнения, следует применять очевидную и действенную меру - регулярно мыть автомобиль на автомойке, либо используя гаражную мойку высокого давления. При этом следует помнить, что колеса необходимо промывать с разных сторон, чтобы очистить все труднодоступные области.