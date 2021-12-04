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04.12.2021 17:32
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев переизбран председателем “Единой России”. Главные новости съезда

Текст: Айсель Герейханова
В Москве прошел заключительный этап XX съезда "Единой России". В партии обновили руководящие органы и подвели итоги выборов.

Главные новости съезда:

• Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам съезда. Президент считает, что "Единая Россия" достойно проявила себя в ходе избирательной кампании. Программа ЕР - созидательная. Служение людям, защита и отстаивание их интересов является высшим смыслом работы в партии;

• Президент предложил "Единой России" придерживаться принципа "выполнили одну задачу - сразу же нужно ставить следующую";

• Владимир Путин: "Всегда рассчитываю на вас, на партию "Единая Россия" как на мощную, надежную политическую силу";

• Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем "Единой России" на новый пятилетний срок, за это решение единогласно проголосовали делегаты съезда;

• Медведев назвал важной роль "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ. Депутаты смогли выполнить практически все обязательства из предвыборной программы 2016 года;

• Медведев надеется, что у партии будет еще очень много побед на выборах, поскольку она пользуется доверием избирателей;

• Медведев: борьба с коронавирусом будет еще долгой, нужно активно убеждать людей в важности вакцинации от коронавируса. Партия продолжит помогать людям бороться с последствиями пандемии;

• Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова завила, что ЕР создаст цифровой ресурс, помогающий родителям детей с инвалидностью;

• "Единая Россия" обновила почти на 50% высший совет партии и больше чем наполовину генсовет. Борис Грызлов переизбран руководителем бюро высшего совета партии, Андрей Турчак - секретарем генсовета. Александр Сидякин стал руководителем Центрального исполкома партии.

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