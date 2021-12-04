Дмитрий Медведев переизбран председателем “Единой России”. Главные новости съезда

Главные новости съезда:
• Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам съезда. Президент считает, что "Единая Россия" достойно проявила себя в ходе избирательной кампании. Программа ЕР - созидательная. Служение людям, защита и отстаивание их интересов является высшим смыслом работы в партии;
• Президент предложил "Единой России" придерживаться принципа "выполнили одну задачу - сразу же нужно ставить следующую";
• Владимир Путин: "Всегда рассчитываю на вас, на партию "Единая Россия" как на мощную, надежную политическую силу";
• Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем "Единой России" на новый пятилетний срок, за это решение единогласно проголосовали делегаты съезда;
• Медведев назвал важной роль "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ. Депутаты смогли выполнить практически все обязательства из предвыборной программы 2016 года;
• Медведев надеется, что у партии будет еще очень много побед на выборах, поскольку она пользуется доверием избирателей;
• Медведев: борьба с коронавирусом будет еще долгой, нужно активно убеждать людей в важности вакцинации от коронавируса. Партия продолжит помогать людям бороться с последствиями пандемии;
• Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова завила, что ЕР создаст цифровой ресурс, помогающий родителям детей с инвалидностью;
• "Единая Россия" обновила почти на 50% высший совет партии и больше чем наполовину генсовет. Борис Грызлов переизбран руководителем бюро высшего совета партии, Андрей Турчак - секретарем генсовета. Александр Сидякин стал руководителем Центрального исполкома партии.