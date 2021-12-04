Дмитрий Нагиев: Этот "Голос" будет посвящен памяти Александра Градского

В пятницу, 3 декабря в эфир вышел выпуск "Голоса", снятый еще с Александром Градским. В этом эфире он еще сидит в красном кресле наставника, но видно, что артист уже не совсем здоров, однако не обращает внимания на болячки и переживает за участников проекта, привычно не щадя ни нервов, ни души. Собственно, Градский всегда был таким - и на сцене, и в повседневной жизни, и в "Голосе".

Больно было смотреть эти кадры, но Первый канал пообещал, что зрители увидят все выпуски, снятые с Градским. Ведь то, как он общался с людьми, как помогал своим коллегам и участникам проекта - это еще и мастер-класс доброты, дружбы, человеческого участия.

И потому тоже - весь сезон "Голоса"-10 будет посвящен памяти Александра Борисовича.

Об этом в начале выпуска сообщил ведущий проекта Дмитрий Нагиев, одетый в черное и в темных очках:

- Это большая трагедия для всех. Для нас, кто работает на проекте "Голос", Градский был не просто наставником проекта, он был наставником по жизни. Мудрый, непреклонный, бесстрашный. При этом остро чувствующий каждого. Несмотря ни на что, маэстро отдавался делу, которое любил. Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки. Считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни. Ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга.

Ожидается, что следующий выпуск программы, в котором тоже успел поучаствовать Александр Градский, будет показан в следующую пятницу, 10 декабря. И пока не ясно: как будет продолжаться проект, кто станет теперь наставником команды, которую успел набрать артист… Причем, в этот раз он попросил, чтобы ему дали не 12 учеников, как обычно и у всех, а 13 - столько исполнителей понравились Градскому. И руководство Первого канала пошло ему навстречу…

Напомним, народный артист России Александр Градский ушел из жизни ночью 28 ноября, в 2 часа 20 минут, в одной из московских больниц. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Кстати

Известно, что двое претендентов заменить Градского в кресле наставника уже отказались: сын артиста, тоже музыкант Даниил Градский и Лев Лещенко.