Госсекретарь США заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в самое ближайшее время.

Глава американской дипломатии сообщил на конференции Reuters Next, что во время выступления двух лидеров Байден изложит Путину стремление США к большей предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией.

"У нас был очень прямой, очень откровенный, не полемический обмен мнениями, - сказал Блинкен по результатам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - Это было серьезно; это было трезво. Я считаю, что министр иностранных дел (Лавров) вернется к разговору с президентом Путиным. Я, конечно, сделаю то же самое с президентом Байденом. И я думаю, что в ближайшем будущем президенты, скорее всего, пообщаются напрямую".

Переговоры, которые проходили в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме, стали самыми представительными и продолжительными между Россией и США после июньской встречи президентов России и США в Женеве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков дал понять, что главы двух стран в ходе виртуальной встречи в режиме онлайн могут затронуть вопросы стратегической стабильности, а также ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине.