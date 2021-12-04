Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки вакцины "Спутник V" не раньше января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В ВОЗ пояснили, что перед проведением инспекции организации необходимы дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

"РФПИ обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", - заявили в организации.

Как ранее отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, все препятствия по признанию ВОЗ российской вакцины носят бюрократический характер.

В настоящее время "Спутник V" одобрен уже в 71 стране мира.