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04.12.2021 10:26
Рубрика: Общество

Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января

Текст: Алексей Рыбин

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки вакцины "Спутник V" не раньше января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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В ВОЗ пояснили, что перед проведением инспекции организации необходимы дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

"РФПИ обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", - заявили в организации.

Как ранее отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, все препятствия по признанию ВОЗ российской вакцины носят бюрократический характер.

В настоящее время "Спутник V" одобрен уже в 71 стране мира.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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