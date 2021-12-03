Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" не вызывает сомнений, но Всемирная организация здравоохранения медлит с принятием решения по данному препарату. "На нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", - сказал Дмитриев в интервью газете La Nacion.

Минздрав России продолжает работу с ВОЗ. Инспекторы организации в декабре снова проверят площадки по производству вакцины. Во время первой такой проверки представители ВОЗ высказали ряд замечаний к одному из производителей. Но необходимые для регистрации препарата формальности преодолены, подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

В РФПИ напомнили, что в Сан-Марино проводился анализ эффективности "Спутника V". За пять месяцев были привиты свыше 18,6 тысячи граждан. С февраля по ноябрь 2021 года показатель госпитализаций лиц с COVID-19 составил всего 0,75 на тысячу человек. Это в два раза ниже, чем у любой другой вакцины от коронавируса.

В Венгрии тоже провели исследование, которое показало, что "Спутник V" в 98 процентах случаев предотвращает тяжелое течение COVID-19. Это лучший показатель защиты по сравнению с четырьмя другими распространенными вакцинами.