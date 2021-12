Какие новые корейские сериалы придут вслед за "Игрой кальмара" и "Зовом ада"

Когда южнокорейский сериал "Игра в кальмара", не так давно вышедший на Netflix, побил все рекорды по просмотрам (обогнав даже "Игру престолов"), а потом его же превзошел другой проект этой же страны хоррор "Зов ада", стало понятно, что в предпочтениях мирового зрителя произошли большие перемены. Аудитория разных стран только-только начала открывать для себя корейский контент, но сами корейцы давно не стоят на месте. И останавливаться, достигнув небывалого успеха, не собираются.

Вчера завершил свою работу крупнейший азиатский рынок контента ATF, и на нем состоялась презентация новейших корейских сериалов, которые только готовятся "порвать мир". Сессия называлась Creative Hotspot: 2022 Korean Drama Line -up and trends, что означает - на ней также были озвучены и достижения, и тренды корейских творцов. Большинство заявленных сериалов, а их около 20-ти, выйдут не позже 2022 года. Обозреватель "РГ" выбрала из них для наших читателей пятерку самых, на ее взгляд, интересных. Совпадет ли выбор нашего обозревателя со зрительским интересом - узнаем в будущем.

1. "Младший сын семьи чеболей" ("The Youngest of Sunyang")

Сериал в жанре фэнтези, в котором рассказана история, переворачивающая жизнь главного героя. Он - антикризисный менеджер крупной компании. Беззаветно преданный своему делу и работодателям. В итоге он был убит владельцем компании, а перед этим его несправедливо обвинили в преступлении, которое он не совершал. Далее по сюжету убитый возвращается из загробного мира, но уже в другой реинкарнации. Теперь он - сын преступника-владельца. Он проживает свою новую, вторую жизнь, на протяжении которой борется за честное имя компании и свою должность.

2. "Наш блюз" ("Our Blues")

Актеры этого сериала - сплошь все топ-звезды. Каждый из них мог бы украсить отдельный многосерийный фильм, где сыграл бы главную роль, но они собрались в одном проекте. Причина - доверие к сценаристу "Нашего блюза" по имени Но Хи-Гён, который был автором сценария таких популярных в стране и за ее пределами сериалов, как "Вживую"; "Дорогие мои друзья"; "Всё в порядке. Это любовь". Режиссер этого сериала, Ким Гю Тхэ, также знаменит по дораме (дорамы - это особый жанр корейских сериалов) 2016 года "Лунные влюбленные / Алые сердца: Корё". Синопсис нового сериала пока не анонсирован - его держат в секрете, но присутствие больших кинозвезд уже подогрело интерес к проекту до наивысшего градуса.

3. "Большая мышь" ("Big Mouse")

Сериал рассказывает историю неудачника- адвоката. Однажды он, помимо своей воли, оказывается втянут в расследование убийства. Его семье грозит опасность - другого выхода нет. Тогда герой маскируется под гениального мошенника по имени "Большая мышь", чтобы защитить свою семью и раскрыть преступные секреты представителей высшего класса общества. Обещают, что сериал выйдет уже в первой половине 2022 года.

4. "Поиск должников" ("Tracer")

А вот этот сериал - пример того, какой оригинальный контент создают корейские интернет-платформы. Это захватывающая экшн-дорама о... налоговых инспекторах. Главный герой присоединяется к самому известному отделу Национальной налоговой службе - так называемой "Команде номер 5". Команда эта известна как более страшное место для некоторых людей, чем суд... Проект выйдет сначала в интернете, а уже после будет транслироваться на ТВ.

Кадр из сериала "Поиск должников" Фото: www.kinopoisk.ru

5. "Призрак" ("Ghost")

Одна из крупнейших производителей популярных корейских сериалов решила сделать крупные инвестиции в создание собственной Интернет-платформы. Это примерно как наша компания Star Media, которая создала свой собственный стриминговый сервис LAVA. Корейская компания называется CJ ENM, и она представила список сериалов, среди которых есть один с рабочим названием. "Ghost", что можно, кстати, в данном случае перевести и как "Странный". Рейтинг ожиданий этого сериала превосходит все границы, потому что в числе снявших его режиссеров - Ён Сан-хо, который работал над знаменитым фильм "Поезд в Пусан" (там он - автор сценария). В центре сюжета "Ghost" - история людей, которые подверглись проклятью, у которого даже есть имя - Оно. Группа археологов и исследователей паранормальных явлений стремятся найти это проклятье. Одного из ученых сыграет Ку Гё-хван, отмеченный как лучший актер 2021 года за его роли в сериале Netflix "Охотник за дезертирами" ("D.P.") и фильме "Побег из Могадишо" ("Escape From Mogadishu").

Между тем

Стриминговый гигант, крупнейший онлайн-кинотеатр мира - Netflix почувствовал в корейском контенте "золотую жилу" и продолжает развивать это направление. Вот лишь несколько названий довольно ярких корейских проектов, которые сейчас можно найти на сервисе. Приводим их на английском языке, но перевести современным пользователям не составит труда. Это такие проекты как Paik's Spirit, Upcoming Summer, Hometown Cha-Cha-Cha, My name, Komi Can't Communicate, The King's Affection, More than Blue и другие. И, кстати, когда готовилась эта статья, стало известно, что Netflix заказал южнокорейский ремейк сериала "Бумажный дом". Одну из главных ролей в новой версии сыграет звезда "Игры в кальмара" Пак Хэ-су, а режиссёром будет Ким Хон Сон - автор популярных корейских сериалов "Гость", "Голос"и "Чёрный". Хотелось бы, чтобы когда на Netflix появится и российский оригинальный контент (а уже официально заявлено о двух сериалах), он бы заинтересовал пользователей всего мира не в меньшей степени.

Кстати

Можем посоветовать тем, кто хочет познакомиться с корейским контентом, посмотреть по ТВ и нишевый канал "Дорама". Один раз "РГ" даже делала подборку новейших его сериалов. Только предупреждаем - очень затягивающее зрелище. Особенно для тех, кто почувствует, что это направление очень ему близко. Что касается наших производителей сериалов - они тоже смотрят в сторону Кореи. На Okko недавно вышел сериал "Моя большая тайна", главная героиня которого едет учиться в эту страну и привозит с собой из Кореи много интересного - как в материальном, так и в духовном плане. И не далее как вчера одна из авторов этого сериала Сигита Моставичюте написала о нем на своей странице в социальной сети Facebook следующее: "22 млн просмотров в Tik Tok. Аудитория та, на которую мы и рассчитывали".

(Благодарим компанию "Экспоконтент" за помощь в подготовке материала).