"Колючий" симптом: Врач из ЮАР назвала отличительный признак омикрона

Штамм коронавируса омикрон, который последние недели активно распространяется, можно отличить по "колючему" симптому, или першению в горле, которое нехарактерно для проявления COVID-19, в сочетании с мышечными болями и слабым сухим кашлем.

Об этом агентству AFP рассказала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи, которая ранее первой сообщила властям о появлении нового штамма.

Пока, по словам доктора Кутзи, остальные симптомы омикрона не изменились: нет данных о серьезном падении уровня кислорода у зараженных, обоняние и вкус у инфицированных сохраняются, могут быть колебания температуры тела. Все симптомы остаются легкими, что позволяет пациентам лечиться дома, пишет Independent.

Штамм омикрон новой коронавирусной инфекции был обнаружен двумя неделями ранее на юге Африки, после чего распространился практически на все материки, но до сих пор проявляет себя в легкой форме. Ученые заявили, что во время мутации вирус мог приобрести геном человека, что повысило шансы на заражение, но снизило интенсивность симптомов. Есть мнение, что это может быть началом конца пандемии, однако ВОЗ пока этого не подтвердила.