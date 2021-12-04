Мясников перечислил последствия бесконтрольного приема антибиотиков

Лечение антибиотиками без назначения врача и без контроля может привести к проблемам со слухом и почками, а также довести больного до судорог и реанимации. Об этом предупредил врач, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"Не надо принимать антибиотики при боли в горле - это, как правило, вирус. Не надо принимать антибиотики при синуситах, гайморитах - это вирусное. Не надо принимать антибиотики при бронхитах - это вирусное, - утверждает врач. - Только если не помогает, если мы видим, что все-таки здесь явная бактериальная инфекция проявляется [- тогда принимаем]".

Если же при каждой простуде или ОРВИ принимать антибиотики для профилактики, то это может вызвать массу побочных явлений, из которых самое опасное - это резистентность к антибиотикам. Тяжелобольные пациенты часто попадают в больницы, где и так по коридорам "ходит" внутрибольничная инфекция, но врачи уже не в состоянии с ней бороться, так как антибиотики перестали помогать.

"Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы. <…> Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. <…> Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца", - перечислил последствия Мясников. Он также напомнил, что антибиотики могут усилить неврологические симптомы и довести человека до комы или судорог, что особенно опасно для детей.

Как писала ранее "РГ", при коронавирусной инфекции без назначения врача прием антибиотиков запрещен, так как они могут повлиять на качество иммунного ответа организма на патоген. Эффективны антибиотики будут лишь в том случае, если у пациента с COVID-19 будет доказано присоединение бактериальной инфекции, что установить может только медицинский персонал.