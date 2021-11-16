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16.11.2021 03:30
Рубрика: Общество

Врач предостерег от самостоятельного приема антибиотиков при COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть препараты, которые пациентам с COVID-19 нельзя применять без назначения врача. Например, само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием к назначению антибиотиков.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Об этом заявил врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. "У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны", - рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Чурадзе отметил, что самостоятельное применение антибиотиков, в том числе при коронавирусе, абсолютно недопустимо, поскольку данные препараты способны негативно влиять на качество иммунного ответа. Кроме того, прием антибиотика без показаний повышает устойчивость флоры к нему, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен.

Антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, подчеркнул специалист. Он также напомнил, что вакцинация от коронавируса - это самый надежный способ снижения риска заражения и предотвращения тяжелого течения COVID-19.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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