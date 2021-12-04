Минтранс объяснил, как новая транспортная стратегия повлияет на личные авто

Ранее сообщалось, что новая транспортная стратегия РФ предполагает работу по уменьшению вреда экологии от личных авто. Авторы документа сделали упор на развитии общественного транспорта и замене автопарка на более экологичный. В документе отмечается, что эти меры "с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативными".

Однако, как пояснили в пресс-службе Минтранса, стратегия не вводит никаких ограничений при развитии транспорта, включая личный.

"Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", - отметили в ведомстве.