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04.12.2021 12:37
Рубрика: Легковые авто

Минтранс: Транспортная стратегия не вводит ограничений для личных авто

Текст: Евгений Гайва
Фото: Мария Девахина\ РИА Новости Фото: Мария Девахина\ РИА Новости
Фото: Мария Девахина\ РИА Новости

Транспортная стратегия России до 2035 года не вводит никаких ограничений для любых видов транспорта, в том числе для личных автомобилей, заявили в пресс-службе Минтранса.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Автомобильный дефицит не сказался на электрокарах

Доля автомобилей с более высоким экологическим классом будет увеличиваться за счет естественного выбытия старых автомобилей.

"Особо подчеркиваем, что Транспортная стратегия является рамочным документом, определяющим долгосрочные планы по развитию всех видов транспорта и транспортной сети, а не предписывающим вводить какие-либо конкретные ограничения" - указали в министерстве.

Как отметили в Минтрансе, мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта. В частности, в соответствии со стратегией предполагается повысить долю общественного транспорта в пассажирообороте.

Правительство России утвердило Транспортную стратегию в конце ноября этого года. Как утверждает газета "Коммерсант", документ предполагает безальтернативное ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта.