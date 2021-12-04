Не сахар и жареное: Врач рассказала о главном канцерогене в рационе

Достаточно часто встречаются ситуации, когда стремление к здоровому питанию переходит в навязчивость и даже одержимость, что в итоге не только не идет на пользу, но и значительно ухудшает качество жизни человека. Об этом рассказала в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Елена Мотова.

"Вот девушке хочется борща, пирога, яблоко, но вместо этого она выпила пустой чай, съела обезжиренный творог и пошла тренироваться, иначе жир ее покроет. В результате, человек голодает, и вся его жизнь посвящена тому, чтобы поддерживать идеальную массу тела", - привела пример врач.

Одна из граней такого рода пищевого расстройства - неадекватное представление о рисках, когда человек, например, исключает любые углеводы, но при этом не считает нужным отказываться от спиртных напитков.

"Очень смешно, что люди бояться жарить, потому что образуются канцерогены. Но при этом не ограничивают потребление алкоголя - главного канцерогена! Или, например, поддерживают пассивное курение, которое гораздо хуже, чем сахар. Тут некоторое неадекватное представление о рисках и магическое мышление", - считает Мотова.

По ее словам, с помощью выдуманных ограничений человек не получит гарантию того, что он будет абсолютно здоров. Это так не работает.

"Кроме того, что мы что-то едим, у нас еще есть генетическая предрасположенность, образ жизни, доступность медицинской помощи и другие факторы, влияющие на здоровье", - отметила Мотова.

Ранее руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, кандидат медицинских наук, кардиолог и диетолог Наталья Карамнова назвала самым опасным в рационе переизбыток соли.

"Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли", - подчеркнула кандидат медицинских наук.