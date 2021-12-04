Нутрициолог Дегтянникова перечислила мешающие похудеть фрукты

Нутрициолог Евгения Дегтянникова посоветовала людям, склонным к полноте, а также страдающим сахарным диабетом, исключить из меню фрукты с высоким гликемическим индексом. К ним относятся банан, арбуз, манго, виноград, финики.

"Гликемический индекс - это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем более сильный будет ее скачок", - объяснила специалист.

Установлено, что при употреблении сладких фруктов повышается уровень триглицеридов в крови. Нарушается метаболизм - человек толстеет.

"При истощении надпочечников сахар может спровоцировать гипогликемию", - цитирует нутрициолога РИА Новости.

Как ранее писала "Российская газета", диабетикам следует воздержаться от употребления сушеных фиников, ананасов и слишком спелых бананов. А вот яблоки, абрикосы и ягоды можно есть, они не так вредны. Но опять же - в минимальном количестве.

Некоторые фрукты богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кровоток.

При возникновении проблем со здоровьем - обратитесь за консультацией к врачу. Не занимайтесь самолечением.