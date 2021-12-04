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Опубликован новый трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой

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    04.12.2021, 17:49
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Сервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Миротворец" - спин-оффа "Отряда самоубийц". Видео размещено на Youtube-канале стриминга.

Фото: Unified Payments Interface
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В новом проекте Джеймса Ганна главная роль отведена персонажу из нового "Отряда самоубийц". Кристофер Смит отличается фанатичным стремлением к миру и готов пойти на любые жертвы, чтобы добиться его. Эта его особенность приводит его к различным комичным и абсурдным ситуациям.

Главную роль исполняет американский актер и рестлер Джон Сина. В трехминутном ролике также появляется Роберт Патрик, который наиболее известен зрителям по роли Т-1000 во втором "Терминаторе".

Сериал HBO Max обещает показать в январе 2022 года.

Первый трейлер - здесь.

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