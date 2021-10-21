Вышел новый ролик сериала "Миротворец" с Джоном Синой

На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер сериала "Миротворец" (Peacemaker) Джеймса Ганна. Премьера на канале назначена на 13 января, в "Амедиатеке" он должен появиться 14 января.

В ролике антигерой из нового "Отряда самоубийц" в исполнении Джона Сина знакомится с остальной командой, нам показывают его отношения с отцом, пару забавных моментов, которые должны отражать атмосферу шоу.

В остальных ролях: Стив Эйджи ("Стражи Галактики"), Даниэль Брукс, ("Оранжевый - хит сезона") Кристофер Хейердал ("Чепелуэйт"), Дженнифер Холлэнд ("Американская история ужасов").