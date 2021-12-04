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04.12.2021 16:27
Рубрика: Экономика

ПФР опроверг информацию о переходе на дистанционный режим работы

Текст: Ольга Игнатова

Клиентские службы Пенсионного фонда России (ПФР) продолжают принимать посетителей как по предварительной записи, так и без нее, офисы ПФР не перешли на удаленный режим работы, сообщила пресс-служба ПФР.

Фото: iStock
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В то же время в связи с риском распространения коронавируса с прошлого года в Пенсионном фонде действует упрощенный порядок получения услуг. Антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг.

Так, в дистанционной форме - через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг - можно оформить пенсию. С согласия человека такое назначение может быть сделано полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним определяются накопленные работником пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми и так далее. Также через Пенсионный фонд можно получить нужные для назначения выплат документы. ПФР сам назначает запросы в другие ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы.

С 1 января 2022 года, как ранее напоминала "Российская газета", система назначения пенсий и иных социальных выплат будет еще упрощена. Так, например, автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, без заявления, только на основании имеющихся данных, будет выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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