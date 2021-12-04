Пять советов, как водить автомобиль ночью не хуже, чем днем

С наступлением темноты уменьшается не только поле обзора, но и контрастность, что приводит к ухудшению восприятия дороги водителем. Чтобы чувствовать себя за рулем ночью уверенно и повысить безопасность езды, имеет смысл воспользоваться следующими проверенными лайфхаками и техническими средствами.

Уделите внимание фарам

В ночное время возрастают требования к оптике, которая должна быть правильно отрегулирована. Фары бюджетных моделей и машин в возрасте (старше пяти лет) по определению светят хуже, чем в "свежем" и продвинутом транспорте.

В частности, пластиковые рассеиватели фар мутнеют, линзы выгорают и эффективность головного света заметно падает. Выход известен - замена ламп, восстановление линз и полировка рассеивателей.

Впрочем, иногда бывает достаточно проверить, не запылилась ли светотехника внутри, понять, достаточно ли чист отражатель и банально отрегулировать оптику на стенде. Еще один эффективный метод - установка ламп большей мощности. В продаже сегодня имеются лампы с повышенной светоотдачей (будут светить на 15-20% ярче обычных), однако нужно понимать, что они стоят дороже штатных, а также быть уверенным, что такая рокировка допускается регламентом.

Снизьте скорость

Помните, что если вы едете по дороге, не освещаемой фонарями, зона видимости нередко бывает меньшей, чем требуется на реакцию и торможение. Так что если фары вашего автомобиля не бьют на сотни метров, как в продвинутых моделях с матричной или биксеноновой оптикой, снизьте скорость до разумного минимума.

Если светотехника галогенная, разумным лимитом на шоссе будет 70-80 км/ч. Если вы двигаетесь ночью по неосвещенной петляющей дороге (например, в горах), то помимо снижения скорости разумно использовать навигатор. А именно - отслеживаем на карте изгибы дороги, заранее готовим маневры и имеем представление о том, что ждет впереди. Не забудьте лишь увеличить масштаб изображения.

Понятно также, что модели с продвинутой оптикой, а также системами автоматического переключения с дальнего на ближний и системой ночного видения на основе тепловизора серьезно облегчат вам движение в темное время суток, но даже в этом случае не стоит ехать быстрее 100 км/ч.

Правильно боритесь со сном

В Сети можно обнаружить множество советов "бывалых" от том, как не уснуть за рулем - от интенсивной работы челюстями (советуют грызть семечки), употребления энергетиков типа кофе до включения громкой музыки.

Мы порекомендуем здесь не столь широко известный, но зато по-настоящему эффективный способ борьбы со сном в дороге. Речь о специальных гаджетах-"будильниках", которые иногда называют "антисном". Такой прибор крепится на ухо и мониторит наклон вашей головы. При перемещении головы вперед и вниз (типичный признак засыпания) устройство разбудит вас, подав голосовой сигнал.

Такие девайсы, кстати, не дороги (порядка 500 рублей), и их точно имеет смысл брать собой в дальние поездки в ночное время. Впрочем, продаются и на порядок более дорогие устройства - типа "умного" кольца, отслеживающего состояние человека по изменению проводимости кожи и поднимающего тревогу звуком и вибрацией.

Как победить блики

Если в ночной дороге устают глаза, выходом могут стать специальные антибликовые очки. По сути речь идет об аналоге спортивных очков, известных так же, как очки для стрельбы. Суть одинакова - желтые или оранжевые тонированные линзы устраняют внутренние отражения света от уличных фонарей и фар машин.

В результате картинка становится более контрастной, и водители могут четче различать объекты вдали в ночное время и во время пасмурной погоды. Кроме того, такие "окуляры" отсекают блики от фар и снижают эффект от ослепления фарами встречного транспорта. Однако очки очками, но не забывайте также о подготовке ветрового стекла. Программа минимум - установить новые качественные щетки стеклоочистителя, программа максимум - мойка "лобовухи" с обеих сторон до идеальной чистоты.

Масляные разводы и легкий налет грязи (изнутри чаще всего - от табачного дыма) невидимы днем, но ночью преломляют свет встречных машин таким образом, что водитель может быть ослеплен на несколько секунд. Кстати, если такое произошло, ни в коем случае не суетитесь и не меняйте траекторию движения. Постарайтесь нажать кнопку "аварийки" и плавно снижайте скорость, по возможности не меняя траекторию движения.

Подготовьте бортовые системы

Перед ночной поездкой, особенно дальней, не забудьте включить на зеркале заднего вида режим автозатемнения. Также важно почистить и по возможности обработать внешние зеркала.

Грязные отражающие элементы подают свет от следующих сзади автомобилей более широким пучком и в рассеянной форме, провоцируя таким образом лишние блики. Здесь в помощь вам - любое из известных средств для очищения стекол.

Кроме того, отрегулируйте зеркальные элементы, направив их слегка вниз, чтобы видеть автомобили позади, чуть приподнимая голову - так вы также минимизируете опасность ослепления вас фарами соседей по потоку. Кроме того, приглушите освещенность приборной панели. Так она будет меньше отвлекать, а ваши глаза - меньше уставать из-за перепадов освещенности.