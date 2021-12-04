В субботу днем в ближнем Подмосковье тишина неожиданно оборвалась стрельбой и взрывами. Автоматные очереди, черный дым от горящих танков, зычные команды на русском и немецком…

На территории Музея техники Вадима Задорожного, что под Красногорском прошла военно-историческая реконструкция "Отстоим Москву!", основанная на событиях Битвы за Москву в 1941 году. Сотня реконструкторов Москвы и Московской области воссоздали события 80-летней давности: подмосковную железнодорожную станцию, занятую фашистами атаковали наши войска. Задача - разгромить эшелон с немецкой техникой. Оборудованные укрытия, атаки под прикрытием танков Т-26 и Т-60, пальба из настоящего "Максима" и залпы из противотанковой пушки 53-К, оглушительные взрывы, гарь, черный дым…

Сотни зрителей, среди которых не меньше половины - дети, в начале с ужасом, а потом с восторгом следили с расстояния тридцати-сорока метров за происходящим.

- Не страшно? - спросил я сквозь грохот 9-летнего Мишку, пристроившегося по соседству.

После небольшой паузы:

- Н-е-ет. Мама же рядом.

Чуть погодя он тронул меня за рукав:

- А вы рот открывайте, когда взрывают, чтоб давление правильным было…

Немцы отбивались недолго. И вот уже красный флаг взвился над перроном, а главный гитлеровец стоял с поднятыми руками в окружении красноармейцев.

Тарас Выгонный: Врага мы должны знать в лицо. Тех, кого наши предки одолели - надо знать, а то забывать начали. Фото: Сергей Емельянов

После боя подхожу к "плененному фашисту". Он готов к "допросу".

- Меня зовут Выгонный Тарас Богданович. Реконструкцией занимаюсь года с 1998-го.

- Не обидно фрицев играть?

- А что тут обидного. Врага мы должны знать в лицо. Тех, кого наши предки одолели - надо знать, а то забывать начали.

- Как долго надо готовиться к такой реконструкции?

- Несколько суток: тактические занятия, работа с оружием…

Тут раздалась команда и пленных куда-то повели.

Павел Сузенкин: Мы не обманываемся: полное ощущение боя передать невозможно, но все-таки это разительно отличается от компьютерных стрелялок. Фото: Сергей Емельянов

Перехожу к нашим. Красноармеец в теплой фуфайке четко представляется:

Павел Сузенкин. Реконструкцией занимаюсь три года. К этой мы готовились два дня. А так мы каждый год делаем где-то подобные бои. Наша команда работает от музея, сложностей особых нет, только пиротехникам потруднее… Я ведь сам сотрудник музея по специальности ретромеханик, восстанавливаю танки, машины…

- Как вы думаете, народ все это воспринимает?

- Очень полезно всем, а детям особенно. Видели, как у них глаза горели….

- Вас самих это увлекает?

- Вот ради детей этим и занимаюсь, чтоб они хоть как-то воочию представляли войну, знали как деды наши воевали. Мы не обманываемся: полное ощущение боя передать невозможно, но все-таки это разительно отличается от компьютерных стрелялок.

Главный организатор реконструкции, директор Музея техники Вадим Задорожный подвел итоги дня:

- Реконструкция удалась, это видно по глазам детей, видно, что это их увлекает и реалистично воспринимается. Я уверен, что они прониклись, детское сердце всегда открыто. Как говорил Сергей Михалков: какие у нас сегодня дети, такой завтра будет у нас народ! Такие вещи мы стараемся проводить как можно чаще, тем более что у нас сейчас поддержка районной администрации есть.

P.S.

А мой четырехлетний внук Федя в теплой машине проспал всю "войну". Проснулся, когда бойцам и зрителям полевые кухни раздавали кашу. И небо было абсолютно мирным…