На территории Музея техники Вадима Задорожного, что под Красногорском прошла военно-историческая реконструкция "Отстоим Москву!", основанная на событиях Битвы за Москву в 1941 году. Сотня реконструкторов Москвы и Московской области воссоздали события 80-летней давности: подмосковную железнодорожную станцию, занятую фашистами атаковали наши войска. Задача - разгромить эшелон с немецкой техникой. Оборудованные укрытия, атаки под прикрытием танков Т-26 и Т-60, пальба из настоящего "Максима" и залпы из противотанковой пушки 53-К, оглушительные взрывы, гарь, черный дым…
Сотни зрителей, среди которых не меньше половины - дети, в начале с ужасом, а потом с восторгом следили с расстояния тридцати-сорока метров за происходящим.
- Не страшно? - спросил я сквозь грохот 9-летнего Мишку, пристроившегося по соседству.
После небольшой паузы:
- Н-е-ет. Мама же рядом.
Чуть погодя он тронул меня за рукав:
- А вы рот открывайте, когда взрывают, чтоб давление правильным было…
Немцы отбивались недолго. И вот уже красный флаг взвился над перроном, а главный гитлеровец стоял с поднятыми руками в окружении красноармейцев.
После боя подхожу к "плененному фашисту". Он готов к "допросу".
- Меня зовут Выгонный Тарас Богданович. Реконструкцией занимаюсь года с 1998-го.
- Не обидно фрицев играть?
- А что тут обидного. Врага мы должны знать в лицо. Тех, кого наши предки одолели - надо знать, а то забывать начали.
- Как долго надо готовиться к такой реконструкции?
- Несколько суток: тактические занятия, работа с оружием…
Тут раздалась команда и пленных куда-то повели.
Перехожу к нашим. Красноармеец в теплой фуфайке четко представляется:
Павел Сузенкин. Реконструкцией занимаюсь три года. К этой мы готовились два дня. А так мы каждый год делаем где-то подобные бои. Наша команда работает от музея, сложностей особых нет, только пиротехникам потруднее… Я ведь сам сотрудник музея по специальности ретромеханик, восстанавливаю танки, машины…
- Как вы думаете, народ все это воспринимает?
- Очень полезно всем, а детям особенно. Видели, как у них глаза горели….
- Вас самих это увлекает?
- Вот ради детей этим и занимаюсь, чтоб они хоть как-то воочию представляли войну, знали как деды наши воевали. Мы не обманываемся: полное ощущение боя передать невозможно, но все-таки это разительно отличается от компьютерных стрелялок.
Главный организатор реконструкции, директор Музея техники Вадим Задорожный подвел итоги дня:
- Реконструкция удалась, это видно по глазам детей, видно, что это их увлекает и реалистично воспринимается. Я уверен, что они прониклись, детское сердце всегда открыто. Как говорил Сергей Михалков: какие у нас сегодня дети, такой завтра будет у нас народ! Такие вещи мы стараемся проводить как можно чаще, тем более что у нас сейчас поддержка районной администрации есть.
P.S.
А мой четырехлетний внук Федя в теплой машине проспал всю "войну". Проснулся, когда бойцам и зрителям полевые кухни раздавали кашу. И небо было абсолютно мирным…