Путин поздравил "Единую Россию" с 20-летием

Владимир Путин в субботу, 4 декабря, выступил с видеообращением на съезде "Единой России". Он заявил, что всегда рассчитывает на партию как на мощную политическую силу.

"Отдельно отмечу консолидирующую роль "Единой России" как парламентской партии. И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами", - отметил президент.

Путин также поздравил единороссов с 20-летием партии на заседании ХХ Съезда "Единой России". "Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов и стремлений идти только вперед. Вместе за Россию", - сказал президент.