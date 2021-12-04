Анастасия Ракова: О поддержке городом москвичей с инвалидностью, льготах для семей, где растут дети-инвалиды, новых сервисах и проектах

Как и весь мир, Москва отметила Международный день инвалидов. Как живется этим людям в столице? Насколько доступны им широкие возможности для самореализации, которые дает она своим жителям? На чью помощь, кроме семьи, москвичи с особенностями здоровья могут рассчитывать? На эти и другие вопросы корреспондента "РГ" ответила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Владимировна, какую поддержку города могут получить москвичи с инвалидностью?

Анастасия Ракова: В столице сейчас проживает около миллиона человек с инвалидностью, 48 тысяч из них - дети. Мы понимаем, что этим людям и их семьям непросто даже в бытовых ежедневных делах. Чтобы помочь им преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются, стараемся постоянно улучшать городские сервисы, разрабатывать новые проекты, помогать с трудоустройством. Плотно работаем в связке с социально ориентированными НКО, вместе разрабатываем решения, поддерживаем грантами их проекты, направленные на помощь людям с инвалидностью. Наша общая задача - повысить качество жизни, чтобы люди с инвалидностью и семьи, в которых есть дети с особенностями развития, жили комфортно, получая от города необходимую помощь. Эту проблему в один момент не решить, поэтому мы стараемся шаг за шагом делать Москву все более инклюзивной во всех сферах.

К примеру, развиваем сеть государственных учреждений и отделения реабилитации при территориальных центрах соцобслуживания. Буквально в каждом районе, рядом с домом, человек с инвалидностью может получить услуги по комплексной реабилитации. В городе уже 18 таких реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, 94 отделения социальной реабилитации инвалидов центров соцобслуживания.

В реабилитационных центрах соцзащиты москвичи с инвалидностью получают более 36 тысяч курсов комплексной реабилитации в стационарной и нестационарной формах в год.

Человеку с ограниченными возможностями здоровья жизненно необходимы современные технические средства реабилитации: коляски, трости, ходунки, опоры, протезы. Они делают его жизнь проще, комфортнее. Но, к сожалению, стоят немало. Город старается обеспечить москвичей ими, либо компенсировать стоимость самостоятельной покупки. В частности, за текущий год технические средства реабилитации, в том числе протезы, ортопедические изделия, получили уже более 200 тысяч москвичей с инвалидностью. Еще порядка 60 тысячам человек была выделена компенсация за средства, которые приобрели самостоятельно. Город на такую помощь, в дополнение к федеральному финансированию, ежегодно выделяет из своего бюджета более трех миллиардов рублей.

Особое внимание уделяем тем, кому трудно жить самостоятельно, кому нужен постоянный уход, а его по каким-то причинам невозможно обеспечить на дому. Заботу об этих людях берут на себя 29 социальных стационарных учреждений - геронтологические центры и социальные дома. В них проживает более 15 тысяч пожилых москвичей и людей с инвалидностью, которым гарантированы уход и поддержка. Пытаемся, насколько это возможно, обеспечить всем им индивидуальный подход. Очень важно максимально сохранить и развить у человека имеющиеся навыки, дать ему возможность проявить таланты и способности, научить большей самостоятельности.

Теперь уже есть понимание, что некоторые люди с ментальными нарушениями при определенной помощи могут жить полноценной жизнью. Поддерживая их, город развивает новую технологию организации стационарного обслуживания - сопровождаемое проживание. Пилотный проект был запущен в 2021 году в центре сопровождаемого проживания "Гурьевский" департамента труда и социальной защиты населения города. В основе - технология, которая сформировалась в соавторстве с экспертами некоммерческих организаций. Сейчас развиваем эту форму жизнеустройства инвалидов дальше. Шести НКО Москва безвозмездно передала для этого квартиры, где они будут работать по новой технологии с инвалидами, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни.

Активно работаем и над развитием новых городских сервисов. Например, развиваем единую службу ранней помощи, специалисты которой помогают семьям с первых дней жизни ребенка. И тут нам активно помогают профильные некоммерческие организации, делятся опытом и наработками, сами ведут семьи с "особенными" детками, помогая реабилитировать их с первых дней. Практика показывает: чем раньше начать заниматься ребенком, который родился с особенностями развития, тем больше, как правило, удается скорректировать проблем. Семье, где растет такой ребенок, очень нужна психологическая поддержка.

Заработал и еще один сервис - "Новые возможности" - по комплексной поддержке москвичей трудоспособного возраста после потери конечности. Воспользоваться им могут те, у кого нет противопоказаний к первичному протезированию.

На закупку услуг по комплексной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью в Москве суммарно расходуется более миллиарда рублей в год. Такие субсидии получают московские организации Всероссийских обществ инвалидов, глухих, слепых, а также Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов. Мы понимаем, что некоммерческие организации реализуют нужные инициативы, порой лучше знают потребности людей с инвалидностью, поэтому тесно с ними работаем и максимально поддерживаем. У общественников много отличных идей, направленных на доступность адресной помощи, проекты для родителей с инвалидностью, творческие мастерские, онлайн-занятия, культурные проекты. У города не всегда хватает на все это ресурсов и сил, поэтому стараемся работать в тандеме с НКО.

Как пандемия повлияла на социальную поддержку людей с инвалидностью?

Анастасия Ракова: Как бы ни было сложно, но Москва приложила все усилия, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, ее получали, не оставались один на один со своей бедой. Вот и в пандемию маломобильные граждане не оставались без поддержки. За ребенком или молодым человеком с инвалидностью чаще всего ухаживают родители или опекуны. Если их госпитализируют, тогда, с согласия родителей, ребенка может принять обсервационное пространство на базе центра реабилитации инвалидов "Царицыно", где профессионалы позаботятся о нем. И, конечно, родитель может лечь в больницу вместе с ребенком.

В городе работает горячая линия по вопросам коронавируса. Она принимает от москвичей заявки на покупку и доставку продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и других социально-бытовых услуг.

Для жителей с нарушениями слуха, которые не могут воспользоваться звонком, запустили неголосовой сервис - центр помощи "Говори Руками". С его помощью слабослышащие люди могут направить сообщение в удобной им форме (текст или видео) в один из мессенджеров или выбрать звонок в видеоформате и пообщаться на жестовом языке.

А как город участвует в образовательном процессе для москвичей с особенностями здоровья?

Анастасия Ракова: В Москве работают реабилитационно-образовательные центры. Их 8. Дети с ОВЗ в этих учреждениях не только учатся, но и получают медицинскую реабилитацию. Ребята просто замечательные, мы радуемся их успехам: среди учеников центров есть победители и призеры Московской и Всероссийской олимпиад школьников, выпускники-медалисты. А школа-интернат №1 второй год подряд входит в ТОП-20 лучших образовательных учреждений города и получила грант мэра Москвы I степени.

Москва активно поддерживает социально-ориентированные некоммерческие организации. Расскажите, пожалуйста, о работе в направлении поддержки людей с инвалидностью.

Анастасия Ракова: Как я уже говорила, мы очень ценим опыт и экспертизу НКО, их передовые идеи и заботу о жителях, поэтому стремимся работать в тесной связке. Вместе можно сделать гораздо больше добрых дел.

Город сотрудничает с 50 социально ориентированными НКО, которые помогают людям с инвалидностью в разных жизненных ситуациях. По итогам конкурса грантов "Москва - добрый город" распределяется 400 миллионов рублей на поддержку проектов НКО. В этом году мы упростили процедуру подачи документов для конкурсантов. Хочется в таком благом деле, как реализация общегородских проектов, уйти от сложной бюрократической системы.

В этом году конкурс состоялся уже в третий раз. Буквально на днях мы определили победителей этого года. В их числе - региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" (с проектом по реабилитации, профориентации и трудоустройству детей, подростков и молодых людей с инвалидностью) и благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "Кораблик" (с проектом "Детство в больнице должно быть ярким").

Благодаря этому конкурсу в 2021 году реализованы такие проекты, как видеокурс для будущих мам с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью с рекомендациями профессиональных врачей, многопрофильных специалистов и опытных мам с инвалидностью от НКО "Открытый мир". Еще пример - выездная реабилитация детей и взрослых с ментальными нарушениями, в том числе аутизмом, центра реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир".

Поддерживает ли город инвалидов в трудоустройстве?

Анастасия Ракова: Это, конечно, очень непростая задача - создание полностью инклюзивной среды, в том числе и на рынке труда. Будем честны: людям с инвалидностью гораздо труднее найти работу, чем остальным. Но постепенно ситуация меняется, и это радует. Мы постоянно ищем новые подходы к решению данной проблемы, расширяем возможности профессиональной реализации для людей с инвалидностью. Среди них есть отличные профессионалы, которые могут и должны работать на равных условиях со всеми. Но им нужна поддержка.

Задача Московской службы занятости - определить уровень квалификации и образования, социальной активности, коммуникабельности кандидата, правильно преподнести его работодателю, максимально объективно рассказать о компетенциях, возможностях и ограничениях, при этом подчеркнув все достоинства соискателя, как работника и человека.

Например, есть люди с инвалидностью, которые не могут быть устроены на рынке труда в силу особенностей здоровья. Поэтому служба занятости сотрудничает с такими работодателями, которые готовы нанимать соискателей с ограничениями по здоровью, понимая, что у них другая задача и миссия в коллективе. В рамках конкурса "Москва - добрый город" центр занятости населения "Моя работа" предоставил 50 помещений общей площадью 11тысяч квадратных метров в безвозмездное пользование некоммерческим организациям. Из них 17 помещений переданы под мастерские для работы с гражданами с ментальной инвалидностью и другими нарушениями здоровья.

Один из ключевых способов, с помощью которого мы добиваемся трудоустройства людей с особенностями здоровья - это проект для мотивированных на трудоустройство соискателей с инвалидностью "ТОП-500 резюме". Сотрудники службы занятости подготавливают индивидуальную качественную презентацию кандидата с описанием его сильных сторон и особенностей. База подходящих под вакансии кандидатов детально обсуждается с каждым работодателем. При подборе учитываются квалификация, профессиональный опыт, нозология кандидата и транспортная доступность рабочего места. В процессе подготовки к трудоустройству с кандидатами ведется работа по психологической поддержке, адаптации на рабочем месте в формате тренингов, групповых и индивидуальных консультаций. Актуализация открытой для работодателей базы мотивированных соискателей с инвалидностью происходит на регулярной основе.

В центре занятости соискатели с инвалидностью могут принять участие в групповых тренингах и мастер-классах, узнать больше о коммуникации с работодателем, самопрезентации и развитии личных компетенций. На встречах клуба соискателей с инвалидностью "Хочу работать" кандидаты могут пройти оффлайн и онлайн собеседования сразу с несколькими работодателями, предлагающими вакансии для такой категории соискателей.

Отличный проект - чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". Московская команда каждый год принимает участие и занимает лидерские места. Его цель - помощь в трудоустройстве. Чемпионат объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Конкурсанты соревнуются (более 80 профессиональных компетенций): разрабатывают сайты и инженерные решения, готовят блюда ресторанного уровня и так далее.

Отмечу, что важным нововведением этого года в части трудоустройства людей с инвалидностью стало решение Правительства Москвы о реализации пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. Основными задачами программы станут адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве. Программа рассчитана на два года и предусматривает очную и очно-заочную форму обучения. Выбор формата осуществляется с учетом возможностей и потребностей участников. Во время учебы платят стипендию - 12 792 рубля в месяц.

Помогают в трудоустройстве и центры госуслуг Москвы. Уже 67 воспитанников психоневрологических интернатов работают в 39 офисах "Мои Документы". На каждом этапе, от трудоустройства до выполнения рабочих задач, сотрудникам с ментальными особенностями помогают кураторы со стороны домов-интернатов и центров госуслуг. В основном такие сотрудники консультируют заявителей в зоне электронных услуг, раздают различные информационные материалы, работают с архивом и формируют комплекты документов по пакетам. Новые сотрудники снимают нагрузку с более опытных специалистов - у них есть больше времени, чтобы вести прием.

Предусмотрены ли льготы для москвичей с инвалидностью?

Анастасия Ракова: Льготы, конечно, не решают проблему, но все же любая дополнительная поддержка для человека или семьи в трудной ситуации - это подспорье. Помимо обязательной федеральной поддержки, в Москве семьи с детьми-инвалидами получают дополнительные региональные льготы. Так, семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, ежемесячно выплачивается доплата к пенсии до городского социального стандарта. В 2022 году этот стандарт будет увеличен почти на 5 процентов и составит 21 193 рубля.

Еще семья с ребенком-инвалидом получает скидку по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте обоим родителям, ежегодную компенсационную выплату на приобретение школьной формы на сумму 10 560 рублей. Все льготы назначаются вне зависимости от материального положения семьи.

Если в семье не один ребенок с инвалидностью, то выплата устанавливается на каждого ребенка. В трудной жизненной ситуации город оказывает адресную социальную помощь.

В центрах "Мои Документы" горожанам с разными группами инвалидности помогут подать заявления на компенсационные выплаты, оформить налоговую льготу и получить другие меры социальной поддержки. Во всех центрах людям с инвалидностью по слуху услуги предоставляются с помощью сервиса видеоудаленного сурдоперевода на русский жестовый язык. Офисы оборудованы пандусами для удобства передвижения маломобильных групп, кнопками вызова персонала.

Но инклюзивная среда не может быть без человеческого подхода, без доброй улыбки и взаимопонимания. В Учебном центре "Мои Документы" специалистов офисов госуслуг обучают особенностям общения с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Уникальные тренинги позволяют понять специфику взаимодействия, сделать пребывание каждого москвича в центре максимально комфортным. Очень хотелось бы, чтобы искренний сервис по отношению ко всем стал настоящей визитной карточкой московской социальной сферы. Мы к этому стремимся.