В Москве с дорог начали убирать полукруглую разметку

С дорог Москвы начали убирать полукруглую разметку, обозначающую конец парковочной зоны.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, эти парковочные радиусы почти всегда были заняты автомобилями. Хотя формально занимать их было нельзя, никакого штрафа за нарушение не выписывали, подчеркнул он.

Теперь вместо радиусов начала появляться желтая запрещающая разметка. По мнению эксперта, это может упростить выезд из дворов. Вместе с тем водители авто, припаркованных на желтой полосе, могут получить штраф на три тысячи рублей. К тому же в ряде случаев машину может забрать эвакуатор.