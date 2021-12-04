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04.12.2021 14:46
Рубрика: Происшествия

Водителя Cadillac арестовали за стрельбу в центре Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы, устроивший стрельбу в центре города в минувшую пятницу, арестован на время следствия.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, такое решение принял суд с учетом позиции надзорного органа. Следователи предъявили 39-летнему Дмитрию Махалову обвинение в хулиганстве с применением оружия - по части 2 статьи 213 УК РФ. Таганский районный суд санкционировал его арест до 3 февраля 2022 года.

Ранее "РГ" сообщала, что водитель Cadillac Escalade во время дорожного конфликта с таксистом несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавший получил ранения, ему оказали необходимую помощь. Подозреваемого быстро задержала полиция.

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