Во Владивостоке после циклона уволили ответственных за уборку снега

Мэр Владивостока Константин Шестаков посчитал неудовлетворительной работу городских служб по ликвидации снежного циклона.

По ее итогам 3 декабря он уволил из-за плохой организации площадок для складирования снега замдиректора МУП "Содержание городских территорий" Алексея Руденко. А в субботу принял отставку директора организации Игоря Стрельникова, который решил уйти с работы сам.

- Результаты по устранению последствий снегопада последних трех дней показали мне, что работа предприятия не организована. В команде должны быть люди, которые готовы делать жизнь в городе лучше, комфортнее. Причем быстро, слаженно и эффективно. Да, работа по уборке снега и дорог проводится, но этого явно недостаточно, - заявил глава города.

Отметим, что сильный циклон обрушился на Владивосток 30 ноября.