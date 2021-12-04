Гагаринская "лётка" в Оренбурге станет музеем космонавтики

Пришедшее в упадок историческое здание бывшего лётного училища на Советской, 1 в Оренбурге, которое в свое время окончил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, будет воссоздано при участии корпорации "Туризм.РФ". Совместная работа будет вестись в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В дальнейшем здесь планируется разместить музей космонавтики.

Соглашение о развитии туристической инфраструктуры между регионом и корпорацией было подписано в ходе состоявшегося накануне визита в Оренбург вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко. Гость заметил, что до введения ограничений турпоток в область составлял 1,6 миллиона человек в год. В пандемию это показатель сократился до 700 тысяч. Соглашение с корпорацией и инструменты нового нацпроекта позволят не только восстановить доковидный уровень, но и нарастить его.

- Одним из первых совместных проектов Туризма.РФ и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который окончил первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Уверен, с привлечением частных инвестиций оно станет новым местом притяжения туристов, - отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, судьбой гагаринской "лётки" местные власти были озадачены давно и искали пути решения этой проблемы.

- В бюджете заложили 400 миллионов рублей на выкуп у собственников помещений в здании. Благодаря соглашению с корпорацией мы сможем дать новый импульс этому объекту. Мы планируем создать здесь в том числе и музей космонавтики, - пояснил глава региона.

В рамках соглашения в ближайшее время начнется оценка туристических территорий и работа по привлечению частных инвестиций в отрасль.

Справка "РГ"

Здание на Советской, 1, - объект культурного наследия федерального значения. Построенное оно было в 1882 году. Первоначально в нем располагался кадетский корпус, а в советские годы - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище имени И.С. Полбина. В 1957 году его с отличием окончил Юрий Гагарин. Среди выпускников училища - 352 Героя Советского Союза, из них 10 - дважды Герои, более 150 генералов, четыре космонавта.

После закрытия училища в 1993 году объект был, по сути, бесхозным. А после крупного пожара, который случился здесь в мае 2016-го, строение нужно в прямом смысле слова восстанавливать из руин. Вопрос о возвращении исторического памятника региону был решен летом 2017 года. Однако приступить к восстановлению знаменитого дома с тех пор так и не удалось. По предварительным расчетам, реконструкция "лётки" обойдется в 2 миллиарда рублей. Но сначала потребуется расселить 140 семей, до сих пор проживающих в относительно сохранившемся крыле здания.