Гагаринская "лётка" в Оренбурге станет музеем космонавтики

Новости

Подведены итоги деловой программы форума "Арктика: настоящее и будущее" 02:25
Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельного ДТП 01:53
В Риме открылась научная конференция, посвященная Сергею Аверинцеву 01:30
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии" 01:12
В ЮАР от омикрон-варианта пострадало большое количество детей до пяти лет 00:54
Кузнецова: В России сократилось число сирот и лишенных родительских прав 00:48
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке 00:31
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан 00:22
УНИКС и "Зенит" проиграли в Евролиге 00:03
Минюст включил в реестр иноагентов четырех журналистов и одну организацию 03.12.2021
Репер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков 03.12.2021
Кириенко подарит девочке электрогитару в рамках "Елки желаний" 03.12.2021
Оператор фильма "Дорогие товарищи!" получил премию "Белый квадрат" 03.12.2021
Президент США Джо Байден объяснил свой охрипший голос 03.12.2021
"Зенит" потерял очки в матче против "Ростова" 03.12.2021
Видео: В Сочи открылся горнолыжный сезон 03.12.2021
Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID 03.12.2021
За сутки 79 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.12.2021
ФСБ задержала сторонника ИГ в Калмыкии 03.12.2021
Россиянин переизбран вице-президентом Международного комитета Фэйр Плей 03.12.2021
Путин поздравил по телефону Жапарова с успешными парламентскими выборами 03.12.2021
На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата 03.12.2021
Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения 03.12.2021
Стартовал пятый Всероссийский правовой диктант 03.12.2021
Экстренно севший в Иркутске самолет попал в зону обледенения 03.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 01:43
Рубрика: Власть

Гагаринская "лётка" в Оренбурге станет музеем космонавтики

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Пришедшее в упадок историческое здание бывшего лётного училища на Советской, 1 в Оренбурге, которое в свое время окончил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, будет воссоздано при участии корпорации "Туризм.РФ". Совместная работа будет вестись в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В дальнейшем здесь планируется разместить музей космонавтики.

Фото: Instagram.com/nevelysk_sakh/
На Сахалине установили найденный среди мусора памятник Гагарину

Соглашение о развитии туристической инфраструктуры между регионом и корпорацией было подписано в ходе состоявшегося накануне визита в Оренбург вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко. Гость заметил, что до введения ограничений турпоток в область составлял 1,6 миллиона человек в год. В пандемию это показатель сократился до 700 тысяч. Соглашение с корпорацией и инструменты нового нацпроекта позволят не только восстановить доковидный уровень, но и нарастить его.

- Одним из первых совместных проектов Туризма.РФ и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который окончил первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Уверен, с привлечением частных инвестиций оно станет новым местом притяжения туристов, - отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, судьбой гагаринской "лётки" местные власти были озадачены давно и искали пути решения этой проблемы.

- В бюджете заложили 400 миллионов рублей на выкуп у собственников помещений в здании. Благодаря соглашению с корпорацией мы сможем дать новый импульс этому объекту. Мы планируем создать здесь в том числе и музей космонавтики, - пояснил глава региона.

В рамках соглашения в ближайшее время начнется оценка туристических территорий и работа по привлечению частных инвестиций в отрасль.

Справка "РГ"

Здание на Советской, 1, - объект культурного наследия федерального значения. Построенное оно было в 1882 году. Первоначально в нем располагался кадетский корпус, а в советские годы - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище имени И.С. Полбина. В 1957 году его с отличием окончил Юрий Гагарин. Среди выпускников училища - 352 Героя Советского Союза, из них 10 - дважды Герои, более 150 генералов, четыре космонавта.

После закрытия училища в 1993 году объект был, по сути, бесхозным. А после крупного пожара, который случился здесь в мае 2016-го, строение нужно в прямом смысле слова восстанавливать из руин. Вопрос о возвращении исторического памятника региону был решен летом 2017 года. Однако приступить к восстановлению знаменитого дома с тех пор так и не удалось. По предварительным расчетам, реконструкция "лётки" обойдется в 2 миллиарда рублей. Но сначала потребуется расселить 140 семей, до сих пор проживающих в относительно сохранившемся крыле здания.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Инфекционист назвал первый признак конца пандемии коронавируса
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе