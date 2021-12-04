В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров

В Кемеровской области горноспасатели МЧС, которые продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная", обнаружили еще двух погибших шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, поисковые работы идут в круглосуточном режиме. В них задействованы три отделения военизированных горноспасательных частей, а также вспомогательная бригада горноспасателей шахты "Листвяжная".

Чтобы спасатели могли вести поиск погибших, аварийный участок забоя сначала проветривают. Одновременно на скважине №2 идут работы по оборудованию подачи азота, углекислого газа и хладона. Кроме того, в шахте сейчас восстанавливают систему вентиляции и трубопровод для откачки воды с подтопленных участков горной выработки.

Напомним, что взрыв на шахте "Листвяжной" в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большей части шахтеров удалось выйти на поверхность. Погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей, которые были задействованы в поисковых работах.