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04.12.2021 16:22
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров

Текст: Татьяна Кузнецова (Кемерово)

В Кемеровской области горноспасатели МЧС, которые продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная", обнаружили еще двух погибших шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба МЧС России, поисковые работы идут в круглосуточном режиме. В них задействованы три отделения военизированных горноспасательных частей, а также вспомогательная бригада горноспасателей шахты "Листвяжная".

Чтобы спасатели могли вести поиск погибших, аварийный участок забоя сначала проветривают. Одновременно на скважине №2 идут работы по оборудованию подачи азота, углекислого газа и хладона. Кроме того, в шахте сейчас восстанавливают систему вентиляции и трубопровод для откачки воды с подтопленных участков горной выработки.

Напомним, что взрыв на шахте "Листвяжной" в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большей части шахтеров удалось выйти на поверхность. Погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей, которые были задействованы в поисковых работах.

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