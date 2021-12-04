В Дагестане придумали способ спасти уникальное озеро от засыхания

Всего было проложено около четырех километров водовода. Подача воды в озеро будет осуществляться непрерывно. При этом качество ее соответствует всем необходимым требованиям для сохранения экосистемы. Огромную помощь оказали меценаты, которые взяли на себя большую часть расходов по прокладке водовода.

Как отметил на открытии водовода глава Дагестана Сергей Меликов, работа общественников - а именно городские активисты первыми забили тревогу по поводу высыхания озера, должна быть продолжена.

"Все дальнейшее развитие и работа по сохранению озера должны вестись исключительно с учетом мнения горожан. Все решения будут приниматься посредством общественных слушаний", - сказал Меликов.

Активисты общественного движения "Город наш" и неравнодушные горожане давно просили власти обратить внимание на проблемы уникального озера Ак-гель, расположенного почти в центре Махачкалы. После многочисленных обращений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить всю озвученную в СМИ информацию, касающуюся загрязнению озера Ак-Гель, и принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан.

"В Махачкале озеро Ак-Гель превратили в выгребную яму - в него сливают буквально все городские отходы, из-за этого в водоеме гибнет рыба. Даже испарения из озера теперь создают угрозу для окружающих, а органы местной власти бездействуют", - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

О проблемах водоема, расположенного в черте Махачкалы, "РГ" писала не раз. Площадь озера, составлявшая почти двести гектаров, за последние годы уменьшилась почти вдвое. Сейчас вокруг водоема построены десятки многоэтажных домов, многие из них не имеют разрешительных документов. Расположенный на побережье парк активно застраивается ресторанами и торговыми комплексами.

Озеро стремительно мелело. Как полагают эксперты, это происходило именно по причине массовой застройки его побережья, в результате чего оказались перекрыты немногочисленные родники, питавшие озеро водой.

Когда-то в озере водилось много рыбы, и любимым времяпровождением горожан было провести время на берегу с удочкой. За последние годы рыба здесь исчезла.

Но ситуация меняется. Сегодня в озеро выпустили мальков частиковых и растительноядных видов рыб для восстановления экосистемы. Кроме того, Ак-гель станет местом обитания волжско-каспийской стерляди.