Крым посетит представительная делегация из Беларуси

На следующей неделе Крым планирует посетить делегация общественных деятелей и политиков Беларуси. Об этом "РГ" сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов РК, глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Рассчитанный минимум на два дня визит приурочен к празднованию 130-летия со дня рождения классика белорусской литературы Максима Богдановича, похороненного в Ялте в 1917 году. Ожидается, что делегацию составят около пяти человек, знаковых общественных деятелей и политиков.

- О своем желании посетить Крым в эти памятные дни, в частности, заявили члены Конституционной комиссии страны, депутаты разных уровней, - уточнил глава Белорусской общины республики.

В программе визита белорусских гостей - посещение могилы Богдановича в день рождения поэта, 9 декабря, и участие в Ливадийском форуме 10 декабря.

По словам Чегринца, он намерен провести соотечественникам экскурсию по тем местам, которые хотел бы показать президенту Беларуси Александру Лукашенко в случае его приезда в Крым. При этом глава крымских белорусов отметил, что среди ожидаемых членов делегации - люди, имеющие доступ к президенту своей страны, и допустил, что они расскажут национальному лидеру о его желании показать тому полуостров.

- С Максимом Богдановичем в Крыму, например, связаны три города: Старый Крым, Феодосия и Ялта, - напомнил Чегринец. - Я хочу провести членов делегации по местам, по которым провел бы Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым после референдума 2014 года стал и де-факто, и юридически российским. Он также сообщил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным существует договоренность вместе посетить полуостров.