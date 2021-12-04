Прокуратура проведет проверку после горного удара на уральской шахте

Прокуратура Свердловской области сообщила о проверке соблюдения требований безопасности при проведении горных работ на шахте "Черемуховская - Глубокая", расположенной близ Североуральска. Особое внимание к работе и состоянию подземной выработки, одной из самой глубокой шахты в мире, привлечено после горного удара, случившегося здесь в ночь на 4 ноября.

Сейсмическую нестабильность зафиксировали около 23 часов 45 минут 3 декабря 2021 года на северном фланге горизонта 980 метров шахты. По сведениям МЧС рядом со стволом шахты произошел обвал породы, который спровоцировал горный удар. Данных о пострадавших в МЧС на момент поступления информации не было. В компании РУСАЛ, к которой относится шахта, подтвердили отсутствие пострадавших.

- Все работники шахты выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. На объекте работает специальная комиссия, - сообщила "РГ" официальный представитель компании по УрФО Елена Воронова.

Свою ревизию проведет и прокуратура, к ней будут привлечены специалисты нескольких профильных надзорных ведомств.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования - уточнили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.