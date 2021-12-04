"Робот" или вариатор? Эксперт рассказал, какую трансмиссию выбрать

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты рассказал о том, какую трансмиссию выбрать: "робот" или вариатор.

"Выбор между роботом и вариатором должен определяться задачами, которые решает автомобиль. Если говорить о "роботе", это обычная механическая коробка передач, механизм переключения которой автоматизирован. То есть выжим сцепления и переключение передач осуществляются узкоспециализированным роботом. Это достаточно простой узел. И по этой причине роботизированные коробки относительно дешевы.

Но у них есть некоторые сложности при движении в городском трафике из-за того, что при минимальной скорости потока робот вынужден постоянно выжимать сцепление, что может приводить к перегреву этого узла. В современных коробках это не очень критическая проблема, но тем не менее.

Вариатор хорош тем, что не имеет фиксированных передач и может держать двигатель в оборотах максимума крутящего момента. Это хорошо с точки зрения снижения расхода топлива и экологии. Однако при движении на минимальной скорости с высокой нагрузкой вариатор подвергается повышенному нагреву, износу и даже может выйти из строя. Так что в этом случае говорить об его суровом использовании на бездорожье не приходится. Таким образом, получается, что робот будет комфортнее себя чувствовать за городом, а вариатор подойдет как раз для городской среды обитания", - отметил специалист.