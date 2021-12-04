Росавиация: Полеты разведчиков НАТО создают риск для гражданских самолетов

Гражданский самолет, летевший рейсом Тель-Авив - Москва, был вынужден сменить курс над Черным морем из-за самолета-разведчика НАТО. Российские власти в связи со случившимся инициируют направление протеста по дипломатическим каналам, сообщили журналистам в Росавиации.

"Утром 03 декабря в 09:53 мск, над открытыми водами Черного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал", - приводит сообщение Росавиации "Интерфакс".

Через тот же район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов - A333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, и CL650, следовавшего рейсом Сочи - Скопье (Северная Македония), из-за чего "оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов".

"Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заключили в Росавиации.

Инцидент с пересечением траекторий движения самолетов в небе был зафиксирован ранее порталами Flightradar24 и Radarbox, которые отслеживают полеты рейсов в режиме реального времени. По их данным, самолет-разведчик США вылетел с базы на острове Крит.

Ранее в тот же день стало известно, что российским истребителям Су-27 и Су-30 пришлось сопровождать над Черным морем стратегический самолет-разведчик военно-воздушных сил США, а также самолет разведки и целеуказания американских сухопутных войск. Они были замечены в нейтральных водах Черного моря.