Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

Спустя два дня после предыдущей отправки беженцев из белорусской столицы на родину, в субботу из столичного аэропорта взял курс на Эрбиль борт авиакомпании Iraqi Airways с 419 мигрантами на борту, включая четырех детей в возрасте до двух лет. Данные об этом подтверждает БЕЛТА со ссылкой на руководство минского аэропорта, уточнив, что с 18 ноября из республики уже вывезено более 2,7 тысячи мигрантов.

"На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск - Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров", - уточнило агентство, напомнив, что рейсом, который вылетел два дня назад из столицы Беларуси, в Эрбиль отправились 427 пассажиров.

Следует напомнить, что миграционный кризис на границе Беларуси с Прибалтийскими государствами и Польшей, куда устремились беженцы, резко обострился почти месяц назад. Еще 8 ноября несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на ее территорию, сломав заграждение из колючей проволоки.

Позже, по распоряжению руководства РБ, порядка двух тысяч человек были размещены в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей. По словам белорусского лидера, на территории РБ находятся от двух до трех тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.