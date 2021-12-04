СМИ: Вашингтон объявит о новых санкциях на следующей неделе

Минфин США готовится ввести ряд санкций в рамках проводимого американской администрацией "Саммита за демократию". Ограничительные меры коснутся лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии. Об этом сообщает Reuters, не называя конкретных имен и фамилий.

Напомним, 9-10 декабря в режиме видеоконференции состоится "Саммит за демократию", в котором примут участие лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. В списке приглашенных - представители 110 стран. Россию и Китай не позвали.

Сенатор Андрей Климов заявил, что попытки американских политиков навязать другим странам свои правила игры не имеют никакого отношения к демократии. "Не удивлюсь, если среди тех, кто получит слово в рамках декабрьского полит-шоу, окажутся откровенные русофобы, включая прямых ставленников США в противодействии России", - поделился своим мнением член Совета Федерации РФ.