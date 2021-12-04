Советы экспертов: как безопасно ездить на автомобиле зимой

Наступление холодов увеличивает риск попасть в аварийную ситуацию. В связи с этим эксперты рассказали, как следует вести себя на дороге в зимний период и снегопад.

Раннее торможение

Фото: iStock

Зимой асфальт подвергается воздействию низких температур и осадков, вследствие чего сцепление автомобиля с дорогой значительно ухудшается. Из-за этого заметно возрастает тормозной путь, поэтому водителю необходимо всегда быть начеку и по возможности прибегать к раннему торможению. Для обеспечения максимальной безопасности не только торможение, но и все остальные маневры на машине должны выполняться заблаговременно.

"Традиционно важно перед наступлением холодов проверить тормоза, так как тормозные колодки с разным износом дают диску и колесу разную силу торможения, что на обледенелой зимней трассе может привести к неконтролируемому заносу", - предупреждает директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.

В свою очередь, эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК "Бизнес Кар" Александр Лихачев отмечает важность замены летней резины на зимнюю, что лучше сделать заблаговременно, до понижения температуры окружающего воздуха, так как уже при температуре 7 градусов по Цельсию ухудшаются сцепные свойства летней резины из-за потери эластичности материала. Это может привести к потере управляемости автомобиля и возникновению аварийных ситуаций.

Плавные движения рулем и педалью газа

Фото: iStock

Двигаясь по мокрой или заснеженной дороге, необходимо учитывать резкость поворота руля, чтобы избежать риска ухода в занос. Резкие движения рулевым колесом опасны и при обычных дорожных условиях, а зимой могут привести к еще более серьезным последствиям. Чтобы не допустить неуправляемого скольжения и блокировки колес, лучше поворачивать руль плавно и аккуратно, а угол поворота при этом сохранять минимально необходимым.

По словам директора по развитию сети умных автосервисов "Вилгуд" Александра Михайленко, при низких температурах начинают проявляться те недостатки, которые обычно незаметны при эксплуатации автомобиля в теплое время года. В особенности страдают компоненты, содержащие материалы из резины. Например, в мороз могут "дубеть" резиновые щетки стеклоочистителей. Это уже грозит риском аварии из-за плохого качества очистки стекла и ухудшения видимости.

"Щетки желательно поменять на зимние, они отличаются от летних не только тем, что механизм закрыт в специальный резиновый кожух, но и составом резины дворника", - рекомендует технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Аккуратность при заезде на разметку

Фото: iStock

С наступлением холодов дорожная разметка не только скрывается под слоем снега, но может даже представлять опасность при наезде на нее при заснеженности покрытия. Выпуклая или многослойная разметка становится скользкой, что может спровоцировать резкий занос при наезде на нее. То же самое касается и трамвайных путей - поэтому зимой лучше воздержаться от частой смены полос без необходимости и по возможности сбавлять скорость при маневрах.

Как говорит директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко, очень важно перестроиться на зимний период морально: уже нельзя гонять, резко перестраиваться и совершать маневры, которые "проходят" летом на сухом асфальте и крайне опасны на снегу.

Уверенные действия на льду

Фото: iStock

Зимой особенно актуальной становится проблема движения по обледеневшему асфальту, отмечают эксперты "СберАвто". Если объехать покрытый коркой льда участок невозможно, при движении по нему стоит сбросить скорость, не делать резких движений рулем и педалями, а в случае потери управления - тормозить двигателем (плавно убрав ногу с педали газа и параллельно переключившись на более низкую передачу).

От слишком резкого торможения и ухода в занос может уберечь антиблокировочная тормозная система (ABS), но если избежать заноса все-таки не удалось, важно запомнить следующий алгоритм действий. На автомобиле с передним приводом нужно сохранить интенсивность нажатия на педаль газа и плавно повернуть руль в другую сторону от заноса, на авто с задним приводом - отпустить педаль газа и повернуть в сторону заноса, на полноприводном авто - сохраняя ногу на педали газа, повернуть в сторону заноса.

Внимательность на спуске и подъеме

Фото: iStock

Перед въездом на спуск или подъем зимой особенно важно заранее спрогнозировать внештатные сценарии: например, при движении на подъем разгоняться плавно, не прибегая к резкому набору скорости.

Неосторожные движения могут привести к пробуксовке колес, что, в свою очередь, вызовет откат назад. Если скатывания избежать не удалось, наиболее безопасным для других участников движения действием будет экстренное контактное торможение - о бордюр или сугроб на краю дороги. На спуске также следует контролировать скорость автомобиля, стараясь двигаться как можно медленнее без срыва ведущих колес в пробуксовку.

Оценка рисков

Фото: iStock

Если за окном непрекращающийся снегопад или же синоптики прогнозируют сильные осадки, необходимо взвесить все "за" и "против" использования личного транспорта. По мнению экспертов "СберАвто", в моменты непогоды нивелируются почти все плюсы передвижения на автомобиле - путь не только становится небезопасным из-за плохой видимости и скользких дорог, но в целом поездка занимает больше времени из-за моментально возникающих пробок, а парковочных мест становится меньше из-за сугробов.

"Если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск - это огромный "стресс" для всего автомобиля. Поездка на такси обойдется вам дешевле!" - уверяет Алексей Рузанов.