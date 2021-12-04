Стоимость биткоина резко упала почти до 42 тысяч долларов

Стоимость биткоина рухнула до 42 тысяч долларов. Это произошло впервые с 30 сентября. Аналогичное резкое падение зафиксировано и у других криптовалют. В целом рынок обвалился примерно на 20%.

Перед падением курс биткоина равнялся примерно 53 тысячам долларов. Этот обвал стал самым мощным для криптовалюты с 30 сентября этого года. Тогда она также опустилась до 42 тысяч долларов.

В настоящее время курс криптовалют замедлил падение. По состоянию на 12:47 по данным портала Coinmarketcap.com стоимость биткоина составляет 47,4 тысячи долларов. На криптобирже Currency.com биткеоин стоит чуть выше - 47,5 тысячи долларов.

9 ноября биткоин в ходе торговой сессии достигал 67,57 тысячи долларов.