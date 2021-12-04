Новости

Депутаты Рады посмеялись над докладом о "российском вторжении" 08:31
МВФ оценил влияние "омикрона" на восстановление мировой экономики 07:55
В "Газпроме" уточнили, сколько газа осталось в России 07:30
Два бегемота в бельгийском зоопарке заразились коронавирусом 07:10
СМИ: Вашингтон объявит о новых санкциях на следующей неделе 06:40
В Москве из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности 06:25
Нутрициолог Дегтянникова перечислила мешающие похудеть фрукты 05:36
Во Владивостоке после циклона уволили ответственных за уборку снега 05:24
"Омикрон" может ослабить поражающую силу коронавируса 04:10
У привитых жителей Англии "омикрон" вызвал легкую форму COVID-19 03:45
Агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB" 02:45
Подведены итоги деловой программы форума "Арктика: настоящее и будущее" 02:25
Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельного ДТП 01:53
В Риме открылась научная конференция, посвященная Сергею Аверинцеву 01:30
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии" 01:12
В ЮАР от омикрон-варианта пострадало большое количество детей до пяти лет 00:54
Кузнецова: В России сократилось число сирот и лишенных родительских прав 00:48
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке 00:31
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан 00:22
УНИКС и "Зенит" проиграли в Евролиге 00:03
Минюст включил в реестр иноагентов четырех журналистов и одну организацию 03.12.2021
Репер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков 03.12.2021
Кириенко подарит девочке электрогитару в рамках "Елки желаний" 03.12.2021
Оператор фильма "Дорогие товарищи!" получил премию "Белый квадрат" 03.12.2021
Президент США Джо Байден объяснил свой охрипший голос 03.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 07:30
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" уточнили, сколько газа осталось в России

Текст: Алексей Рыбин

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков уточнил, сколько газа осталось в России. По его словам, которые приводит ТАСС, топлива стране хватит на гораздо больший срок, чем 50 лет.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков объяснил низкие цены на газ для Беларуси

Речь о запасах газа на территории РФ зашла на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива. Во время встречи Виктор Зубков вспомнил о недавнем выступлении другого вице-премьера - Александра Новака, который рассказывал о количестве оставшихся в России нефти и газа.

"Он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, нефти, наверное, может быть, и на 30 лет, а вот природного газа. Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна", - сказал Зубков. По мнению главы совета директоров "Газпрома", "голубого топлива" в России гораздо больше, чем озвучил Новак.

"Взять Бованенковское месторождение, это около четырех триллионов кубометров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 миллиардов кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия", - заявил Зубков.

По его словам, на конец 2020 года только разведанные запасы составляют 34 триллиона кубометров, при этом сам "Газпром" ежегодно ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB"
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан
Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID
"Омикрон" может ослабить поражающую силу коронавируса
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию