В "Газпроме" уточнили, сколько газа осталось в России

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков уточнил, сколько газа осталось в России. По его словам, которые приводит ТАСС, топлива стране хватит на гораздо больший срок, чем 50 лет.

Речь о запасах газа на территории РФ зашла на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива. Во время встречи Виктор Зубков вспомнил о недавнем выступлении другого вице-премьера - Александра Новака, который рассказывал о количестве оставшихся в России нефти и газа.

"Он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, нефти, наверное, может быть, и на 30 лет, а вот природного газа. Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна", - сказал Зубков. По мнению главы совета директоров "Газпрома", "голубого топлива" в России гораздо больше, чем озвучил Новак.

"Взять Бованенковское месторождение, это около четырех триллионов кубометров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 миллиардов кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия", - заявил Зубков.

По его словам, на конец 2020 года только разведанные запасы составляют 34 триллиона кубометров, при этом сам "Газпром" ежегодно ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.