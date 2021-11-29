Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа

Вице-премьер Александр Новак рассказал, на сколько лет хватит России нефти и газа. По его словам, страна обеспечена нефтью на 30 лет, а газом - на 50 лет, сообщает ТАСС.

Заявление вице-премьер сделал в рамках III российского-китайского энергетического бизнес-форума.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - отметил он.

Также Александр Новак добавил, что Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа в долгосрочной перспективе.

Ранее о потенциале добычи нефти в России рассказали в "Росгеологии". По мнению главы этого ведомства, говорить о конце нефтяной эры еще рано.

В сентябре "Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай до 50 млрд кубометров в год.