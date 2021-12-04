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04.12.2021 10:00
Рубрика: Общественный транспорт

В РФ разрабатывают меры по снижению вреда экологии от личных автомобилей

Текст: Алексей Рыбин
В России намерены принять меры для уменьшения вреда экологии от личных автомобилей. Упор будет сделан на развитие общественного транспорта и замену автопарка на более экологичный. Это следует из новой транспортной стратегии до 2030 года, которая опубликована на сайте правительства РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как указывается в документе, личные автомобили являются главным источником загрязнения воздуха в крупнейших агломерациях - на их долю приходится более чем 30% от общего объема выбросов в атмосферу, а в Москве - более 90%.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Основными вредными веществами, создаваемыми движением автомобильного транспорта являются взвешенные частицы, оксиды азота и серы и др. Использование более экологичных автомобилей позволяет решить проблемы с выбросами некоторых вредных веществ, например, существенно сократить выбросы оксидов азота", - говорится в стратегии.

При этом авторы документа отмечают, что полностью решить проблему загрязнения путем обновления автопарка невозможно, поскольку до 82% выбросов происходит не из выхлопных газов, а "за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля".

"Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов "периферия - центр") с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным", - подчеркивается в стратегии.