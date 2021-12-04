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Рубрика: В мире

Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"

В МИД РФ заявили, что громкие заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы агрессивном поведении Москвы связаны с предстоящим "Саммитом демократий". "Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом", - отметила Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Фото: AP Photo
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Она напомнила о проводимых Западом спецоперациях, цель которых - вмешательство во внутренние дела других государств и изменение их политической повестки. Список длинный - Сирия, Ливия, Ирак и Югославия. Были еще и "демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны" на Кубе, в Беларуси, Венесуэле и Никарагуа.

Результат этих действий печальный - миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру. "Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать", - написала Захарова в Telegram.

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