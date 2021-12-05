Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря

Седьмого декабря будет проведет звонок по защищенной видеосвязи между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По данным американской стороны, президенты двух стран обсудят целый ряд тем в отношениях США и России. В их числе стратегическая стабильность, киберсфера и региональные вопросы, передает ТАСС, ссылаясь на заявление Псаки. Отмечается, что американский лидер также намерен подтвердить поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, на какое время седьмого декабря запланировано общение президентов России и США, и сколько оно продлится. "Вечер. Президенты сами определят [точное время]", - отметил Песков.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы предстоящих переговоров: "Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей". Речь пойдет и о неудовлетворительной ситуации в двусторонних делах, вопросах международной повестки - Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливия и Сирия. Лидеры также обсудят идею Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН, пандемию и климат.