Новости

В Германии 72-летний пилот посадил самолет на автобан и спровоцировал ДТП 02:46
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни 01:58
Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря 01:32
Пушилин заявил о необходимости диалога с Зеленским "о соседстве" 00:01
Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends 04.12.2021
Митрополит Иларион: Ряд храмов и монастырей игнорируют меры против пандемии 04.12.2021
Германская СДПГ одобрила сделку по правительственной коалиции 04.12.2021
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии 04.12.2021
Страны ЕС могут открыть совместную дипмиссию в Афганистане 04.12.2021
В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена 04.12.2021
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана 04.12.2021
"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу" 04.12.2021
Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего 04.12.2021
В Москву идут 15-градусные морозы 04.12.2021
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным" 04.12.2021
Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси 04.12.2021
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую корону 04.12.2021
Мясников перечислил последствия бесконтрольного приема антибиотиков 04.12.2021
Стала известна дата прощания с Ниной Ургант 04.12.2021
В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения 04.12.2021
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль 04.12.2021
Фестиваль японского кино в Москве продлили до 10 декабря 04.12.2021
Митрополит: Кампанию против прививок развернули зарубежные враги России 04.12.2021
Названы автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других 04.12.2021
Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте 04.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 01:32
Рубрика: В мире

Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Седьмого декабря будет проведет звонок по защищенной видеосвязи между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения

По данным американской стороны, президенты двух стран обсудят целый ряд тем в отношениях США и России. В их числе стратегическая стабильность, киберсфера и региональные вопросы, передает ТАСС, ссылаясь на заявление Псаки. Отмечается, что американский лидер также намерен подтвердить поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, на какое время седьмого декабря запланировано общение президентов России и США, и сколько оно продлится. "Вечер. Президенты сами определят [точное время]", - отметил Песков.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы предстоящих переговоров: "Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей". Речь пойдет и о неудовлетворительной ситуации в двусторонних делах, вопросах международной повестки - Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливия и Сирия. Лидеры также обсудят идею Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН, пандемию и климат.

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным"
Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря
Россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя с 1 января 2022 года
Медведев снова избран председателем "Единой России"
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена