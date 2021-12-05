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05.12.2021 06:50
Рубрика: В мире

До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии

Фото: REUTERS/ANTARA FOTO Фото: REUTERS/ANTARA FOTO
Фото: REUTERS/ANTARA FOTO

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил заместитель главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.

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По его словам, были обнаружены тела еще 12 человек, передает ТАСС, ссылаясь на новостной портал Detik. Ранее сообщалось о гибели одного местного жителя и о десятках пострадавших. "Спасатели продолжают поисковую операцию", - отметил чиновник.

По сообщениям местных жителей, система раннего оповещения об извержении не сработала, поэтому многие не успели покинуть свои дома, которые в итоге оказались засыпаны песком, грязью и пеплом.

Напомним, усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано в субботу примерно в 15:20 по местному времени. Вулкан высотой почти 3700 метров является самой высокой горой на Яве и расположен в национальном парке Бромо-Тенггер-Семеру. В последний раз Семеру извергался в январе.

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