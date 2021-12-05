До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил заместитель главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.

По его словам, были обнаружены тела еще 12 человек, передает ТАСС, ссылаясь на новостной портал Detik. Ранее сообщалось о гибели одного местного жителя и о десятках пострадавших. "Спасатели продолжают поисковую операцию", - отметил чиновник.

По сообщениям местных жителей, система раннего оповещения об извержении не сработала, поэтому многие не успели покинуть свои дома, которые в итоге оказались засыпаны песком, грязью и пеплом.

Напомним, усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано в субботу примерно в 15:20 по местному времени. Вулкан высотой почти 3700 метров является самой высокой горой на Яве и расположен в национальном парке Бромо-Тенггер-Семеру. В последний раз Семеру извергался в январе.