Экипаж рейса Магадан-Новосибирск отстранили от работы после обледенения

Экипаж самолета летевшего из Магадана в Новосибирск и вынужденного экстренно приземлиться в Иркутске из-за обледенения отстранили от работы на время проведения расследования.

"Это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов", - объяснили РИА Новости представители авиакомпании S7, которой принадлежит борт.

Напомним, что ЧП случилось днем 2 декабря. Airbus 321, на борту которого находились 199 пассажиров и семь членов экипажа попал в зону обледенения. Из-за поломки автопилота пришлось совершить экстренную посадку. При приземлении никто не пострадал.

В авиакомпании сообщили, что перед вылетом противообледенительную обработку самолета провели с нарушениями.

Перевозчик собирается на время выяснения обстоятельств случившегося усилить контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана.