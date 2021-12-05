Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов

Профессор РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов назвал условие, когда картофель станет дороже апельсинов. По его словам, это случится, если Россия начнет полностью импортировать корнеплод, сообщает "Прайм". Свое мнение эксперт подкрепил тем фактом, что в некоторых столичных магазинах импортный картофель уже стоит дороже апельсинов.

Однако сценарий полного перехода на импорт маловероятен - по данным статистики, которые приводит профессор, Россия обеспечивает себя картофелем примерно на 95%.

"Это достаточно обнадеживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины", - отметил Рамазанов.

При этом отечественный корнеплод стоит в несколько раз меньше цитрусовых. И, по словам профессора, даже в случае роста цен его производство в стране будет увеличено.

Ранее сообщалось, что собственного урожая картофеля в России хватит лишь до весны.