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05.12.2021 07:35
Рубрика: Общество

Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции

Текст: Алексей Рыбин

Коронавирус может разделиться на две популяции, между которыми не будет "перекрестного" иммунитета. Об этом заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, чьи слова приводит ТАСС.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Причиной такого развития события, по мнению специалиста, может послужить мутация нового штамма "омикрон".

"Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса - у них разнятся белки. COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О, как правильно написал один эволюционный биолог", - пояснил Исаев.

Из-за этого, по словам эксперта, также есть риск и того, что антитела от "дельты" не смогут защитить от "омикрона" и наоборот. Вместе с тем Андрей Исаев подчеркнул, что точный прогноз на будущее штамма сделать сложно из-за большого количества его мутаций.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию.

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