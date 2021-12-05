Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции

Коронавирус может разделиться на две популяции, между которыми не будет "перекрестного" иммунитета. Об этом заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, чьи слова приводит ТАСС.

Причиной такого развития события, по мнению специалиста, может послужить мутация нового штамма "омикрон".

"Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса - у них разнятся белки. COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О, как правильно написал один эволюционный биолог", - пояснил Исаев.

Из-за этого, по словам эксперта, также есть риск и того, что антитела от "дельты" не смогут защитить от "омикрона" и наоборот. Вместе с тем Андрей Исаев подчеркнул, что точный прогноз на будущее штамма сделать сложно из-за большого количества его мутаций.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию.