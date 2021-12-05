Голикова поблагодарила помогающих в борьбе с COVID-19 волонтеров

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поблагодарила волонтеров, которые работают в красных зонах и помогают с вакцинацией от коронавируса.

"Поздравляю вас с Днем волонтера! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо тем, кто здесь, в зале, кто будет выходить на сцену как победитель, и всем тем, кто трудится в полях - в медицинских организациях, социальных учреждениях и других местах, где вы отдаете сердце и душу. Хочу вас еще раз за это поблагодарить", - сказала Голикова на церемонии награждения международной премии "Мы вместе". Ее слова приводит ТАСС.

Волонтерство в сфере здоровья стало "номером один" в повестке, отметила вице-премьер.

"Вот уже два года почти особенные для нас с вами, и те волонтеры, которые занимаются здоровьем, помогали в красной зоне, помогают проводить вакцинацию, оказывают помощь в домах престарелых - это огромный пласт работы. Огромное спасибо. Хочу сказать, что когда нас так много, мы вместе, нам все под силу", - заключила Татьяна Голикова.