Какой сегодня праздник. 5 декабря - День волонтера

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Праздник был установлен в 2017 году указом президента Владимира Путина. Дата приурочена к Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития, который также празднуется 5 декабря (объявлен резолюцией Генассамблеи ООН от 1985 года).

Волонтерское движение в России стало масштабным. Пандемия коронавируса послужила импульсом для его развития. Сотням тысяч россиян потребовалась помощь, и сотни тысяч откликнулись. По состоянию на 4 декабря на федеральном интернет-ресурсе "Добровольцы России" зарегистрированы 2 941 419 участников и 33 553 волонтерских организаций.

Важно также отметить, что в новый, восьмой, созыв Госдумы прошло много депутатов, представляющих общественные организации. Среди них, например, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который возглавил комитет Госдумы по молодежной политике. По мнению экспертов, появление представителей общественных движений в новом созыве нижней палаты парламента свидетельствует о запросе на повышение гражданской и социальной ответственности в стране.

В День добровольца в России проводится всероссийская акция "Час добра" по оказанию помощи нуждающимся, а также акция "Добрые уроки", направленная на популяризацию добровольчества среди школьников.

В 2021 году приуроченный к празднику Международный форум добровольцев трансформировался в Международный форум гражданского участия "Мы вместе". Он открылся 2 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве и будет работать по 5 декабря. Форум проводится под эгидой ЮНЕСКО и посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Главным событием форума является вручение международной премии "Мы вместе". В этом году на ее соискание поступило более 25 тысяч заявок. Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии. Глава государства объявит имя победителя в номинации "Волонтер года" и в режиме видеосвязи обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии.

Прямая речь

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук:

- "Добрые дела любят тишину" - известный стереотип, который много лет не позволял благотворительным организациям вовлекать в свои ряды новых добровольцев. Добрые дела делались тихо, слабо освещались в СМИ, но главное - воспринимались как само собой разумеющееся. В прошлом году все поменялось кардинально. Практически каждый человек, оказавшись на самоизоляции, в больнице, вдалеке от родных и близких, при закрытых границах и всевозможных ограничениях, осознал, насколько эта помощь, даже посильная, неоценима и необходима.

Сегодня "Мы вместе", история которого началась с простой акции взаимопомощи, - символ международного волонтерского движения, взаимовыручки, неравнодушия и бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. Мы тоже активно помогали и помогаем медицинским учреждениям в регионах России. За время пандемии мы доставили в медучреждения более полутора миллиона медицинских масок и более 98 тонн антисептиков. А еще 2,5 миллиона наборов средств индивидуальной защиты, более 400 тысяч продовольственных наборов и 50 тысяч литров питьевой воды. РКК является частью этой большой команды, и мы хорошо понимаем, насколько важно в этой деятельности держаться вместе.

Председатель ВОД "Волонтеры-медики" Мария Якунчикова:

- 2021 год стал очень насыщенным для волонтеров-медиков. Несмотря на большую нагрузку наших волонтеров в рамках Всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе", мы смогли полноценно вести деятельность по всем направлениям работы нашего движения. Волонтеры-медики в разных уголках страны провели пять тысяч мастер-классов по оказанию первой помощи, собрали 19 тонн донорской крови и проводили активную работу по профилактике заболеваний. В этом году нашему движению исполнилось пять лет, и к этой дате мы достигли отметки в 100 тысяч волонтеров. За год к нашему движению присоединилось более 15 тысяч добровольцев.

В этот профессиональный праздник, день добровольца, я хочу поздравить каждого волонтера, кто абсолютно искренне и бескорыстно приходит на помощь нуждающимся. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость! Желаю каждому волонтеру крепкого здоровья, энергии и вдохновения! Пусть добрые дела, которые вы совершаете, возвращаются к вам в виде тепла и света каждый день!