Пять ошибок водителей, которые ведут к серьезным поломкам автомобиля

Не секрет, что под управлением опытного водителя автомобиль прослужит без ремонта дольше, чем находящийся в руках новичка. "РГ" собрала главные ошибки, которые значительно снижают ресурс узлов и агрегатов автомобилей и провоцируют поломки.

Не убирать ногу с педали сцепления

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При движении в городских заторах велик соблазн пореже убирать ногу с педали сцепления - например, держать ногу на левой педали на остановках перед светофорами. Так можно не переключаться в "нейтраль", стартовать, просто добавляя газ, и сделать таким образом езду более комфортной.

Однако проблема состоит в том, что, когда сцепление удерживается в разомкнутом состоянии дольше двух-трех секунд, усилие на выжимную вилку существенно возрастает. Выжимной подшипник в этот момент крутится, вместо того, чтобы отдыхать, и его ресурс также заметно сокращается.

Страдают также пластинчатая юбка корзины сцепления. Ее лепестки подвергаются повышенному износу. Столь же вредна для ресурса сцепления езда с полувыжатой педалью сцепления. В таком случае диски сцепления держатся полуразжатыми, начинают проскальзывать и греться. Снижается и ресурс выжимного подшипника. Во всех случаях происходит повышенный износ и преждевременный выход элементов сцепления из строя.

Уходить первым со светофора

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Желание уехать со светофора быстрее соседей по потоку можно объяснить характером, молодостью и, увы, глупостью. Ведь если такая практика становится привычкой, повышенную нагрузку несут сразу несколько важных систем автомобиля. Прежде всего страдает сцепление.

Если речь идет о машинах с механическими коробками передач, то при такой манере езды повышенному износу подвергаются выжимной подшипник и диски сцепления.

В случае же с автомобилями, оснащенными "автоматами", особенно когда коробка еще не разогрелась, при резких стартах трансмиссионная жидкость быстро теряет исходные параметры, продукты износа попадают в масло, забиваются каналы и клапаны гидроблока. Гидротрансформатор в результате начинает работать на износ, а уплотнения и сальники могут начать течь.

Не любит экстремально быстрых разгонов и ускорений также и вариатор, в том числе и максимально надежные современные модели, оснащенные гидротрансформатором. На трущихся элементах ремня и на рабочих поверхностях конусов в этом случае возникают задиры, а ресурса агрегата при откровенно агрессивной манере езды хватит максимум на 20 тыс. км.

Активная езда зимой с непрогретым мотором

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Двигатели современных автомобилей даже в холод не требуется прогревать перед началом движения дольше пяти минут, что подтверждают автомобильные мануалы. Однако это не означает, что, дав мотору поработать пару-тройку минут на холостых, можно начать ехать в режиме "педаль газа в пол".

О вреде для трансмиссии мы уже сказали выше. Что же касается силового агрегата, стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, а зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее моторное масло после "холодного" пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера. Поэтому, если начать ехать активно, не дав мотору как следует прогреться, износ трущихся элементов серьезно усилится.

Кроме того, из-за неравномерного температурного расширения материалов (в частности, поршни разогреваются быстрее, чем блок цилиндров) могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. Помните также о том, что турбомоторы требуют зимой более длительного прогрева на месте, нежели "атмосферники". За холодную ночь турбина сильно охлаждается, а после пуска двигателя горячие выхлопные газы проходят через "улитку" турбины, разогревают ее до 1 000 и больше градусов. В результате, если дать газу "на холодную", механизм турбины будет активно изнашиваться.

Выкручивать руль до упора

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Серьезной ошибкой, которую нередко совершают неопытные водители, является выкручивание руля, оснащенного гидроусилителем, до упора. Дело в том, что крайняя точка рулевого колеса серьезно усиливает давление в гидравлической системе. А именно в крайних положениях обода давление на поршень, необходимое для поворота колес, достигает отметки в 100 атмосфер.

В результате шланги испытывают перегрузку. Конечно, в системе предусмотрен специальный перепускной клапан для стравливания избыточного давления. Однако нередко случается, что он изношен или барахлит. В частности, на многих автомобилях такие шланги расположены не слишком удачно, и при выкручивании руля до крайней точки на патрубках образуются заломы.

В итоге увеличивается вероятность разгерметизации системы, что может стать неожиданностью для водителя и спровоцировать аварийную ситуацию. Таким образом, если необходимо выкрутить руль до упора, то есть приблизительно на 180 градусов, не задерживайте "баранку" в таком положении, и поспешите поверните ее в обратную сторону. В результате вы минимизируете риск образования заломов и разрыва патрубков.

Привычка ездить с почти пустым баком

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Желание пореже наведываться на заправки заставляет многих водителей ездить на остатках бензина или солярки до последнего, когда индикатор резервного запаса топлива давно горит.

Чем чревата такая привычка, хорошо известно. Во-первых, при езде с почти пустым баком повышенные нагрузки начинает испытывать бензонасос, лишающийся охладителя, в роли которого, как известно, выступает горючее.

Кроме того, в некоторых моделях из-за конструктивных особенностей при дефиците топлива насос может начать "хватать воздух" (при резком разгоне, торможении, а также в поворотах), что также чревато его выходом из строя. Под угрозой поломки оказываются также топливные форсунки, причем это наиболее опасно для дизелей, крайне негативно реагирующих на подсос воздуха. Кроме того, при работе бензонасоса при минимальном количестве горючего повышается риск попадания грязи со дна бензобака в топливный фильтр, а оттуда - в камеру сгорания.