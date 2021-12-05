Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал немецкий журнал Bild, который ранее опубликовал карту гипотетического нападения России на Украину.

По словам российского сенатора, у американских и германских журналистов давно чешутся руки - уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. "При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!" - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению политика, подобными публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера, как это было с Ираком или Ливией.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне выступило с заявлением, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Дипломаты также напомнили, что прошлой весной "истерические оценки" американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными. В посольстве добавили: все, что нужно сделать сейчас Вашингтону - это заставить правительство президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения.