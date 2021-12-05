Московское метро украсят к Новому году

В столичном метрополитене появятся новогодние украшения, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Уже с понедельника, 6 декабря, в подземке появятся новогодние ели. Их можно будет увидеть на станциях: "Краснопресненская", "Курская", "Павелецкая", "Добрынинская", "Киевская", "Парк культуры", "Серпуховская", "Таганская", "Марксистская", "Белорусская", "Проспект Мира".

Также к празднику украсят стойки живого общения и кассы метро. По словам заммэра Максима Ликсутова, новогодняя атрибутика также появится на станциях МЦК, МЦД и автовокзалах.