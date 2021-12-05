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05.12.2021 14:40
Рубрика: Общество

Москвичей предупредили о снегопаде 7 декабря и сугробах до 17 см

Текст: Анастасия Селиванова

Во вторник, 7 декабря, столичный регион накроет Балканский циклон, из-за которого за сутки выпадет до 20% месячной нормы осадков, а сугробы местами вырастут до 17 см. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Снегопады пройдут на фоне потепления: столбики термометров поднимутся до нуля, за счет чего сугробы появятся в Москве на две недели раньше обычного, рассказал синоптик ТАСС. Всего ожидается выпадение около 7-12 мм осадков.

Как писала ранее "РГ", 10 декабря регион вновь погрузится в зиму. По ночам в Москве похолодает до -10…-15 градусов, днем до -7…-10, что синоптики назвали умеренно холодной погодой для этого периода.

По оценкам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снежный покров в столичном регионе должен сохраниться как минимум до весны. Сейчас его высота составляет 5-10 см.

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